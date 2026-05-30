Allanamientos en 40 cárceles del país: se incautaron 551 armas blancas, 111 celulares y 46 litros de licor artesanal

30 may. 2026 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un allanamiento coordinado a nivel nacional, que involucró a cerca de 2.000 funcionarios de Gendarmería, se realizó en las últimas horas en el país.

El trabajo se hizo en 40 recintos penitenciarios, incluyendo la Región Metropolitana. Durante estas acciones, se incautaron 551 armas blancas, 111 celulares y 46 litros de licor artesanal, además de diversas sustancias ilícitas.

Según se informó desde el Gobierno, más de 6.000 internos fueron fiscalizados en este proceso, que contó con la presencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

“Se hicieron allanamientos en ciertos módulos, donde se incautaron celulares y elementos cortopunzantes. Es muy valioso acompañar a Gendarmería en un trabajo que no es tan reconocido, dando cara a la delincuencia más peligrosa... Como ministro, recorremos penales y debemos aprender y apoyar a esta institución (Gendarmería)”, señaló el jefe de cartera.

En el operativo se destacó la importancia de fortalecer los filtros para evitar el ingreso de estos elementos, incluyendo la inhibición de señales de celulares y la detención de quienes lanzan objetos por encima de los muros.

El trabajo fue catalogado como "exitoso", a pesar de la complejidad y el perfil de internos pertenecientes a estructuras criminales transnacionales.