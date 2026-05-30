Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud reportada por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 13:56 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al oeste de Pichidangui, en el límite entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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