Temblor se registra en la zona central: Revisa la magnitud reportada por Sismología

30 may. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 13:56 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al oeste de Pichidangui, en el límite entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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