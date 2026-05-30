Detienen a hombre de 82 años por asesinar a su esposa en La Pintana: Le disparó en dos ocasiones

30 may. 2026 - 04:56 hrs.

Un hombre de 82 años fue detenido por el delito de femicidio contra su propia esposa, hecho ocurrido en horas de la noche de este viernes en la comuna de La Pintana.

El autor del crimen utilizó un arma de fuego para disparar en al menos dos ocasiones a la víctima, quien falleció en la vivienda que ambos compartían.

Femicidio en La Pintana

El Teniente Fernando Jaramillo de Carabineros, explicó que la policía llegó al sitio del suceso "producto de llamados de vecinos del lugar, quienes habrían indicado que en una de las casas colindantes se generó una discusión de adultos mayores, en donde avisan de forma oportuna a uno de los familiares (al nieto) de este grupo de adultos mayores de forma telefónica".

"Una vez que llega, se encuentra con el lamentable suceso de su abuela fallecida al interior del domicilio producto de dos lesiones por impacto balístico por parte del cónyuge de esta", manifestó el Teniente Jaramillo.

Ya que el autor del crimen permanecía en el domicilio, Carabineros logró su detención "y reconoce a personal policial haber cometido este delito".

El fiscal Patricio Martínez precisó que "la víctima es una adulta mayor de 76 años aproximadamente, fallecida aparentemente por dos impactos balísticos. Mientras que la persona detenida es su cónyuge, un adulto mayor de 82 años, que fue detenido por Carabineros en una situación de flagrancia".

Este sábado se llevará a cabo el control de detención del hombre arrestado por el delito de femicidio.

Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), este corresponde al femicidio consumado número 16 registrado a nivel país en este 2026 y el quinto en la Región Metropolitana en lo que va del año.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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