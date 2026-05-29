Cumplirá condena en libertad: Conductor ebrio que causó la muerte de Macarena Yévenes fue sentenciado a libertad vigilada

29 may. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se conoció la sentencia contra el conductor que provocó la muerte de Macarena Yévenes en un accidente ocurrido en la autopista que conecta Concepción con Talcahuano, en la región del Biobío.

El caso ocurrió el 30 de mayo de 2025, cuando Oliver Contreras, entonces funcionario municipal, conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad por la autopista que une Concepción y Talcahuano.

El hombre impactó el vehículo en el que viajaba Macarena Yévenes, quien murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Contreras fue condenado a cinco años de libertad vigilada, por lo que cumplirá la pena fuera de la cárcel.

La sentencia de Olivares

Tras el juicio oral, el hombre fue declarado culpable por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muertel.

Durante el proceso, reconoció su responsabilidad en los hechos y pidió perdón a la familia de Macarena Yévenes.

Esta jornada la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción estableció una pena de cinco años de libertad vigilada, por lo que el condenado cumplirá la sanción fuera de un centro penitenciario.

La Fiscalía, en tanto, había solicitado una pena de 10 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal consideró factores como la colaboración del condenado durante la investigación y su irreprochable conducta anterior.

Familia esperaba pena de cárcel

La resolución generó molestia en la familia de la víctima, que esperaba una condena de 15 años de presidio para el responsable del accidente.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, el conductor marcó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre tras el accidente ocurrido en la autopista entre Concepción y Talcahuano que culminó con la vida de Yévenes.

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