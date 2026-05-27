Ratifican prisión preventiva de conductor ebrio que causó muerte y lesiones en la Ruta 7

27 may. 2026 - 12:11 hrs.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique mantuvo la prisión preventiva del imputado A.F.V.B., quien fue formalizado como autor de los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves.

La decisión del tribunal de alzada fue unánime y rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa, argumentando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2026 en la Ruta 7.

Detalles del fatal accidente

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 15:20 horas en el tramo que une Villa Mañihuales y Puerto Aysén. Según la investigación del Ministerio Público, el imputado conducía un tractocamión de alto tonelaje bajo los efectos del alcohol.

En esas circunstancias, cruzó el eje central de la calzada y colisionó de frente con un automóvil en el que viajaba una familia. A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor falleció, mientras que su pareja y su hijo de 8 años resultaron con lesiones de carácter grave.

Fundamentos del fallo

La sala única del tribunal, integrada por los ministros Natalia Rencoret, Pedro Castro y Luis Aedo, confirmó la resolución dictada originalmente por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén. El fallo, emitido en la causa rol 144-2026, sostiene que existen antecedentes suficientes para acreditar tanto los hechos investigados como presunciones fundadas de la participación del imputado.

Se concluyó, en virtud de los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, que ninguna medida cautelar alternativa sería suficiente para asegurar los fines del procedimiento.

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