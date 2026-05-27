Kast promulga nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas: "Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí"

27 may. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast promulgó este miércoles la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), iniciativa que modifica el funcionamiento del fútbol chileno y que busca aumentar la transparencia en los clubes.

Durante la ceremonia realizada en el Estadio Nacional, el Mandatario aseguró que la nueva normativa permitirá ordenar la gestión de las instituciones deportivas y recuperar la confianza de los hinchas.

"Los hinchas también merecen saber cómo se administra el club"

Durante la ceremonia, Kast destacó que uno de los principales objetivos de la normativa es terminar con las prácticas cuestionadas en las últimas décadas en el fútbol profesional chileno, como la multipropiedad.

"Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí. Se puede prestar para dudas", señaló Kast, sin referirse a ningún equipo en particular.

En la misma línea, sostuvo que el fútbol debe volver a convertirse en un espacio familiar y de encuentro: "Los hinchas merecen saber cómo se administra el club", afirmó.

Kast también aseguró que la implementación de la ley será clave durante los próximos meses y llamó a todos los actores del fútbol a colaborar en el proceso.

¿Qué cambios trae la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas?

La reforma fue aprobada tras más de una década de tramitación en el Congreso y establece una serie de modificaciones para el funcionamiento del fútbol chileno.

Entre las principales medidas se encuentra el fin de la multipropiedad, prohibiendo que una misma persona o empresa tenga participación en más de un club profesional.

La normativa además separa las funciones entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. Mientras la Federación se enfocará en las selecciones nacionales y el desarrollo formativo, la ANFP quedará encargada de organizar las competencias locales.

La ley también prohíbe que representantes de jugadores tengan vínculos de propiedad o cargos directivos en clubes, incorpora nuevas exigencias de transparencia financiera y fortalece la fiscalización por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Todo sobre José Antonio Kast