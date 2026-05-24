Mauricio Morales y repunte en la aprobación de Kast: "El Presidente hace el cambio de gabinete y de inmediato se nota"

24 may. 2026 - 22:35 hrs.

El analista político de Meganoticias, Mauricio Morales, analizó el repunte en la aprobación del Presidente José Antonio Kast en las recientes mediciones de la encuesta Plaza Pública de Cadem, que este domingo otorga un respaldo del 41% al mandatario.

El doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad de Talca-Campus Santiago, vinculó este repunte con los recientes cambios en el equipo de Gobierno. "El Presidente hace el cambio de gabinete y de inmediato se nota", dijo.

Morales también señaló que esta aprobación del 41% será la cifra con la que Kast se presentará a entregar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional el próximo 1 de junio, lo que supera al 38% de aprobación que registraba Gabriel Boric en su primer discurso sobre el estado de la nación.

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