Se llevaron hasta vasos de Pikachu: Video capta descarado robo en local de servicentro de Maipú mientras los clientes comían

15 may. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito robo al interior de un servicentro Copec, ubicado en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, quedó registrado en un video en el que se vio cuando dos delincuentes ingresaron a plena luz del día y comenzaron a llevarse distintos productos mientras los clientes comían al interior del local.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en el sector de Pajaritos, donde los sujetos actuaron con total tranquilidad, usando mochilas y bolsas para guardar bebidas, galletas, juguetes y otros artículos del local. Incluso, se llevaron vasos de Pikachu, del animé Pokémon.

Fueron detenidos

Los trabajadores del recinto optaron por no enfrentarlos y solamente grabar lo ocurrido, mientras los antisociales recorrían el lugar tomando distintos productos.

Sin embargo, funcionarios de Carabineros que realizaban patrullajes por denuncias de hechos similares lograron detenerlos en flagrancia en el mismo lugar.

El mayor Felipe Schultz, de la 26ª Comisaría de Maipú, explicó que "a raíz del aumento de las denuncias por robo con intimidación en los diferentes locales comerciales", se desplegó un servicio especial que permitió "la detención en forma flagrante de dos personas adultas con antecedentes previos".

Quedaron en prisión preventiva

Los detenidos corresponden a dos hombres chilenos de 25 y 27 años. Uno de ellos mantenía 13 anotaciones previas por delitos similares.

Durante la audiencia de formalización se discutió si existió intimidación por parte de los sujetos, ya que portaban una piedra mientras cometían el robo. Finalmente, el tribunal acogió los argumentos de Fiscalía y decretó la prisión preventiva de ambos imputados.

El fiscal adjunto de Maipú-Cerrillos, Rodrigo Fernández, señaló que "el tribunal tuvo por acreditar la existencia de un delito de robo con intimidación y la participación de los imputados", agregando que la medida cautelar fue decretada compartiendo los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.