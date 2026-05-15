Metro de Santiago: ¿En qué casos el transporte paga un taxi para moverte entre estaciones?

15 may. 2026 - 16:00 hrs.

El Metro de Santiago podría pagar taxis para que sus usuarios se muevan entre estaciones. Aunque es posible, este beneficio aplica en ciertos casos específicos.

En los últimos tiempos se han registrado múltiples críticas por las fallas en ascensores y escaleras mecánicas de algunas estaciones del ente transportista.

Los más afectados por este tipo de averías suelen ser los pasajeros que tienen movilidad reducida, a los que no se les hace sencillo optar por otras alternativas.

¿En qué casos el transporte paga un taxi para moverte entre estaciones?

Felipe Bravo, Gerente General del Metro de Santiago, en entrevista con Meganoticias Alerta, afirmó que existen medidas de apoyo para pasajeros con movilidad reducida en caso de que los que los ascensores y escaleras mecánicas no estén en servicio.

Tras reconocer que estas eventuales salidas de servicio generan complicaciones para adultos mayores, personas en silla de ruedas y padres con coches de bebé, explicó que se pueden gestionar taxis gratuitos para trasladar a personas hacia otras estaciones que sí tengan ascensores o escaleras operativas.

Además, señaló que los pasajeros que requieran asistencia pueden solicitar ayuda directamente al personal de Metro o llamar a los números de apoyo habilitados.

El personal de Metro de Santiago ofrece asistencia en la búsqueda de una solución, ya sea llamando a un taxi para concretar el traslado a la siguiente estación o encontrando otro correctivo acorde al caso.

No es una novedad

A pesar de que no siempre se habla de este beneficio, Bravo asegura que existe desde hace varios años y que contempla múltiples alternativas que se adaptan a la situación de cada pasajero.

Además de las opciones propuestas, la empresa también contempla el uso de los equipos móviles “super track”, utilizados para ayudar a personas en silla de ruedas a superar escaleras cuando no hay ascensores habilitados.

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