Metro de Santiago cierra siete estaciones de la Línea 4
¿Qué pasó?
En la tarde de este miércoles, al inicio de la hora punta, Metro de Santiago informó el cierre temporal de siete estaciones de la Línea 4.
De acuerdo a lo reportado por el tren subterráneo en su cuenta de X, la suspensión del servicio se debe a una persona en la vía.
¿Qué estaciones no están disponibles?
Metro señaló que el "servicio está disponible en Línea 4 desde Grecia hasta Plaza de Puente Alto, debido a persona en la vía".Ir a la siguiente nota
En específico, las siguientes estaciones fueron cerradas de manera temporal:
- Tobalaba
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Príncipe de Gales
- Simón Bolívar
- Plaza Egaña
- Los Orientales
Cabe señalar que las combinaciones de Tobalaba y Plaza Egaña permanecen suspendidas.
Por su parte, RED puso a disposición buses de apoyo que transitan en bucle por el recorrido de la Línea 4, entre Tobalaba y Grecia, para descongestionar el transporte público en medio de la contingencia.
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
Leer más de
Notas relacionadas
- Restricción vehicular: Conoce los dígitos que no pueden circular este miércoles 13 de mayo
- Metro acusa "informaciones imprecisas" por fallas en ascensores y escaleras: Reveló cuántos equipos están fuera de servicio
- Cinco mujeres quedaron atrapadas por más de 2 horas en ascensor de estación Manquehue