Para saber cuánto costará un viaje: App creada por estudiantes chilenos calcula cuánto gastarás en bencina, TAG y peajes

13 may. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del alto precio de los combustibles en Chile, estudiantes nacionales desarrollaron una aplicación que busca ayudar a conductores a calcular cuánto gastarán realmente al movilizarse en auto.

La plataforma permite conocer el costo real de un viaje en auto, comparar rutas y revisar precios de combustibles en tiempo real. Se trata de Gasmy, una plataforma que permite estimar el gasto total de un trayecto considerando factores como consumo de combustible, peajes, TAG y congestión vehicular.

La herramienta entrega información en tiempo real y busca transformarse en una alternativa para quienes necesitan controlar sus gastos de transporte tanto a nivel personal como laboral.

¿Cómo funciona Gasmy?

La aplicación permite ingresar un destino para calcular automáticamente el costo aproximado del viaje según la ruta elegida.

Entre las variables que considera la plataforma se encuentran:

Consumo de combustible

Cobros de TAG y peajes

Horarios punta y niveles de saturación

Comparación entre distintas rutas

Además, la app incorpora seguimiento mediante GPS y autotracking vía Bluetooth en dispositivos Android. Desde la plataforma aseguran que el objetivo es que los usuarios puedan tomar decisiones informadas antes de salir.

“Waze y Maps te dicen por dónde ir. Pero Gasmy te dice cuánto te costó llegar ahí”, señalan desde el sitio oficial.

La idea surgió mientras trabajaban como conductores

El cofundador de Gasmy, Bastián Jeldres, explicó que la iniciativa nació mientras trabajaba como conductor de aplicaciones para financiar sus estudios.

“Esto nació desde algo que me tocó vivir muy de cerca. Como estudiante empecé a ser conductor de aplicación para poder cubrir mis gastos y ahí apareció un problema que comparten muchas personas: moverse en auto sin saber realmente cuánto cuesta”, comentó.

Por su parte, la cofundadora Rafaela Casas aseguró que muchas veces los gastos asociados al vehículo pasan desapercibidos hasta fin de mes: “Entre la bencina, los peajes y todo lo que implica moverse, la plata se va como agua entre los dedos y recién te das cuenta a fin de mes”, afirmó.

Comparación de rutas y ahorro en tiempo real

Uno de los principales focos de la aplicación es ayudar a encontrar rutas más convenientes económicamente. Según sus creadores, decisiones simples como cambiar el horario de salida o elegir otro trayecto pueden generar un ahorro importante en el presupuesto mensual.

Gasmy también cuenta con un algoritmo que detecta horarios punta y niveles de congestión para calcular el valor exacto de cada pórtico TAG.

Actualmente, la plataforma asegura tener cobertura para peajes y TAG en todo Chile, incluyendo más de 223 pórticos mapeados en la Región Metropolitana.

Plan gratuito y versión premium

La aplicación cuenta con una versión gratuita que incluye:

Dos búsquedas en el planificador

Hasta cinco viajes al mes

Revisión de horarios de pórticos TAG

Registro de hasta cuatro categorías de vehículos

Además, existe un plan pagado llamado “Aguja”, con un valor de $990 mensuales, que incorpora historial de viajes, estadísticas avanzadas y planificación detallada de rutas.