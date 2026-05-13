¿Se viene el "Súper Niño" más intenso de la historia?: Alejandro Sepúlveda lo compara con grave fenómeno ocurrido hace 150 años

13 may. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó los alcances de un eventual "súper Niño" que podría desarrollarse durante este 2026 y que, según algunos modelos climáticos, alcanzaría su peak durante la primavera en Chile.

El comunicador analizó un reciente artículo publicado por The Washington Post y advirtió que algunos pronósticos muestran similitudes con el fenómeno de El Niño más severo del que existen antecedentes históricos: el ocurrido entre 1877 y 1878.

¿Qué es el fenómeno del “súper Niño” que preocupa a los climatólogos?

Según detalló el experto, el fenómeno de El Niño se relaciona con el aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. Mientras más cálidas son esas aguas, más intenso puede ser el evento climático.

El periodista explicó que actualmente algunos modelos —especialmente el europeo— proyectan anomalías cercanas a los 3°C sobre lo normal en sectores del océano Pacífico, lo que podría configurar un "Niño muy fuerte", también conocido popularmente como "Niño Godzilla" o "Súper Niño", tal como en 1877.

No obstante, advirtió que existe una diferencia clave respecto al evento extremo registrado en el siglo XIX: actualmente gran parte de los océanos del planeta presenta temperaturas superiores a las habituales, a diferencia de lo que ocurría en esa época.

"Podría ser un Niño similar al de 1877. El tema es que ahora tenemos el resto del océano más caliente que en ese entonces”, explicó Sepúlveda en Megatiempo.

El desastre climático de 1877

Sepúlveda señaló que el fenómeno de 1877-1878 es considerado por investigadores como el evento de El Niño más severo que se recuerde con presencia humana en el planeta, aunque no existen registros instrumentales del fenómeno de ese año.

Según expuso, climatólogos e historiadores estiman que las consecuencias de ese evento provocaron hambrunas, sequías extremas e inundaciones en distintas partes del mundo, causando la muerte de cerca del 4% de la población mundial de esa época.

"Murieron cerca de 50 millones de personas, es como si hoy murieran 250 millones", afirmó el periodista, aunque aclaró que un escenario similar actualmente es casi imposible debido a los avances tecnológicos y sistemas de monitoreo climático.

¿Cuándo podría instalarse El Niño en Chile?

El periodista aclaró que el fenómeno aún no se instala oficialmente, pero podría comenzar durante el invierno en Chile y alcanzar su mayor intensidad entre fines de invierno y comienzos de primavera.

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