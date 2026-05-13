Se acerca el esperado final de "Aguas de Oro": ¿Cuándo puedes verlo en Mega?

13 may. 2026 - 17:41 hrs.

Los fanáticos de las teleseries ya tienen fecha marcada. Mega confirmó cuándo se emitirá el capítulo final de Aguas de Oro, su exitosa producción vespertina que ha mantenido en vilo a la audiencia.

El desenlace promete reunir todo el drama, los secretos y las tensiones acumuladas a lo largo de la historia protagonizada por Álvaro Rudolphy, Carolina Arregui y Paola Volpato.

Entre las principales interrogantes que marcarán el último episodio está el futuro de sus personajes: ¿Carlos logrará salir de la cárcel y concretar su relación con Karla? ¿Ayelén y Braulio podrán proyectar una vida juntos? ¿Qué ocurrirá con la familia tras los últimos conflictos?

¿Cuándo se emite el final de “Aguas de Oro”?

El capítulo final de la teleserie se emitirá este jueves 14 de mayo, justo después de Meganoticias Prime.

Los televidentes podrán seguir este esperado episodio a través de la señal abierta de Mega, en su sitio web y también mediante la plataforma Mega Go.

Con esto, la producción se prepara para cerrar una historia que ha acompañado a miles de espectadores y que promete un desenlace cargado de emoción.

Todo sobre Aguas de Oro