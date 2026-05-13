"Es una metáfora": Kast aclara promesa de expulsar 300 mil migrantes y pide al Congreso apoyar Ley de Reconstrucción

13 may. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Apelando a la idea de “destrabar la pelota”, el Presidente José Antonio Kast participó en la conmemoración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción, instancia donde defendió el estilo de liderazgo de su administración y endureció el tono frente a la oposición por la tramitación de la denominada Ley de Reconstrucción.

La defensa de Kast

En su intervención, el Mandatario sostuvo que su Gobierno busca avanzar otorgando autonomía a sus equipos y afirmó que no pretende ejercer un control permanente sobre sus ministros. “Los liderazgos son distintos. Hay liderazgos que confrontan, hay liderazgos que controlan, hay liderazgos que dan cierto grado de libertad, para que las personas que saben lo que tienen que hacer lo puedan hacer”, señaló.

En esa línea, Kast defendió los anuncios impulsados por el Ejecutivo y afirmó que responden a una planificación concreta. “Si vamos a la Carretera Austral, y el ministro dice que aquí vamos a hacer la mayor inversión en infraestructura, es porque tiene calculado lo que va a hacer y porque es un hecho real”, indicó. También destacó el despliegue del ministro Iván Poduje y vinculó el problema habitacional con ocupaciones ilegales de terrenos. “Cuando vemos cómo el ministro Iván Poduje recorre Chile, recogiendo el sufrimiento de aquellas personas que no tienen vivienda, porque hay abusadores que se toman un sitio, lo lotean y lo venden, y hay comités de allegados que están 10, 12, 15 años esperando, haciendo la fila, bueno, nosotros vamos a recuperar el orden, la institucionalidad”, afirmó.

“No vinimos a administrar mediocridad”

El Presidente aseguró que uno de los principales objetivos de su administración será restablecer el orden público y reforzar la presencia del Estado en distintas zonas del país. “Nosotros, como lo dije también el año pasado, no vinimos a administrar mediocridad, no vinimos a administrar el caos, vinimos a restablecer el orden y a recuperar la grandeza de nuestra nación. Y eso lo van a ir viendo paso a paso. Ese orden que no estaba en La Araucanía”, manifestó.

Kast añadió que el Ejecutivo mantendrá una política estricta frente a hechos de violencia y aseguró que el Estado llegará a todos los territorios. “No decimos que va a ser fácil, pero vamos a recuperar el orden, y el Estado de Chile va a llegar a todos los lugares de nuestra nación. Se van a acabar aquellos que dicen que tienen una zona autónoma. Eso no es aceptable en Chile. Y el que cometa un delito, el que queme una instalación va a pagar con toda la fuerza de la ley”, sostuvo.

Promesa de expulsión de 300 mil migrantes "es una metáfora"

El Mandatario advirtió que "cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar. Y en eso no vamos a cesar. Algunos dicen, 'oigan, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes'. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”.

El Presidente explicó que el Gobierno impulsará cambios a la política migratoria y aseguró que muchas personas abandonarán el país de forma voluntaria. “Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias. Y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida en que se garantice que vienen a trabajar, en la medida en que se garantice que tienen un contrato”, señaló.

El emplazamiento al Congreso

Otro de los ejes del discurso estuvo marcado por la defensa de la llamada “megarreforma” o “Plan de Reconstrucción Nacional”, iniciativa que el Ejecutivo impulsa como parte de su estrategia económica. Kast sostuvo que se trata de “un proyecto de Chile, que tiene conciencia, ve las carencias y se hace con responsabilidad”.

En ese contexto, defendió decisiones adoptadas por el Gobierno en materia económica, incluyendo el traspaso del costo de la bencina. “Es la misma responsabilidad que hemos llevado adelante desde el primer día, porque los chilenos quieren que los traten como adultos, y quieren que les hablen con la verdad, y no con frases demagógicas. Por eso, asumimos el desafío y el riesgo de transferir el costo de la bencina. ¿Y era duro? Sí, ¿y alguien piensa que no sabíamos lo que iba a pasar? Todos sabíamos lo que iba a pasar”, dijo.

“Yo, el primero, sabía que iba a bajar de 60 a 40 puntos (de aprobación). Eso es responsabilidad política. Porque sí, podríamos haber pedido los mismos 3 mil millones de dólares que pidió el Gobierno anterior para la crisis de Ucrania, y aunque ustedes no lo crean, habiendo gastado los 3 mil millones, al 1 de junio llegó con un 30% de adhesión”, afirmó.

Además, aprovechó de lanzar críticas directas al Congreso por la discusión legislativa de la Ley de Reconstrucción y cuestionó el alto número de indicaciones presentadas por parlamentarios de oposición. “No necesitamos un tsunami de indicaciones, sino un huracán de inversiones”, afirmó, junto con insistir en que el objetivo del Ejecutivo es entregar certezas regulatorias y acelerar la recuperación económica.

“Por eso solicitamos al Congreso que apoye este proyecto. Lo que hemos visto es increíble; nos amenazan con hacernos sufrir, pero están sufriendo los chilenos (...) Eso no es hacer buena política. Es un sector minoritario, pero eso tiene que acabarse”, agregó.

Hacia el cierre de su intervención, Kast ironizó sobre las indicaciones ingresadas al proyecto y cuestionó el nivel técnico de parte de las críticas. “De las mil 200 indicaciones, yo le pediría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron o si se leyeron el mensaje y todo el articulado para levantar la voz como lo hacen, como si fueran expertos economistas”, concluyó.

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