Presidente Kast condena la agresión al diputado Javier Olivares: "La violencia jamás puede ser un método de acción política"

11 may. 2026 - 06:57 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, el Presidente de la República, José Antonio Kast, condenó la agresión de la que fue víctima el diputado del PDG, Javier Olivares, durante el fin de semana recién pasado en un club deportivo de la localidad de Olmué.

Kast condena ataque al diputado Olivares

"La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin 'peros' ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política", escribió el mandatario en su cuenta de X (Twitter).

"Muchas gracias, Su Excelencia. Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias, pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto", le contestó el parlamentario al agradecer el apoyo de Kast.

"Agradezco profundamente sus palabras y la condena transversal de diferentes sectores políticos frente a este cobarde ataque", añadió.

Tal como señaló el diputado Olivares, la agresión que sufrió la madrugada del domingo en el aniversario del Club Deportivo Montevideo recibió una condena transversal de todo el espectro político.

Entre quienes reprocharon la situación y entregaron su solidaridad se encuentran los diputados Daniel Manouchehri (PS), Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Araya (REP), entre otros.

Javier Olivares es víctima de agresión

Según los antecedentes policiales, Olivares fue víctima de dos ataques en la actividad antes mencionada. El primero de ellos ocurrió cuando un sujeto se le acercó directamente y le dio un golpe de puño en el rostro cuando bailaba junto a su abogada.

Luego de esto, el diputado intentó volver a incorporarse a la celebración, pero en ese momento otro sujeto lo empujó violentamente. Tras caer al suelo, el militante del PDG recibió diversas patadas en el cuerpo.

En medio de todo el altercado, un asesor del diputado intentó defenderlo, pero también terminó siendo golpeado en el rostro. Ambos quedaron con heridas de carácter leve, según la constatación de lesiones.

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