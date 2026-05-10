Diputado Javier Olivares denuncia que fue agredido junto a asesor en sede de club deportivo: "Ambos con lesiones leves"

10 may. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Javier Olivares denunció ante Carabineros haber sido agredido junto a su asesor en la sede de un club deportivo, en la comuna de Olmué, región de Valparaíso. Desde la institución policial informaron que ambos resultaron con "lesiones leves".

Agresores se dieron a la fuga

El teniente Víctor Conejeros Ortega, de la Tercera Comisaría de Limache, señaló que el hecho ocurrió durante la noche, mientras se celebraba el aniversario del Club Montevideo.

"Por requerimiento al fono de emergencia 133, Carabineros se constituye en la sede del Club Deportivo Montevideo, ubicado en Olmué, lugar donde se estaba desarrollando el aniversario número 53 del club", indicó.

Personal policial se entrevistó con el parlamentario, "quien en calidad de víctima nos denuncia que momentos antes, mientras se encontraba compartiendo en el interior, fue agredido tanto él como su asesor por parte de otros sujetos, quienes se dan posteriormente a la fuga en dirección desconocida".

Funcionarios de la institución trasladaron a los dos afectados hasta un recinto médico, "resultando ambos con lesiones de carácter leve".

"Carabineros procedió a realizar actuaciones autónomas, empadronamiento de testigos y diligencias tendientes a esclarecer lo ocurrido, poniendo la totalidad de antecedentes a disposición del Ministerio Público", concluyó el uniformado.