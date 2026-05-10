Sernageomin informa de muerte de trabajador en un accidente registrado en la comuna de Combarbalá

10 may. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador minero de 74 años falleció la noche del sábado tras un accidente registrado al interior de una faena minera en la comuna de Combarbalá, región de Coquimbo.

La emergencia ocurrió en el sector de Quebrada Grande, en la localidad de El Huacho, ubicada a unos 30 kilómetros de la comuna.

Desde Sernageomin lamentaron la muerte del trabajador, identificándolo como Heriberto Ossandón Ossandón, y enviaron a un equipo al lugar para recabar antecedentes e iniciar una investigación.

Víctima quedó atrapada tras un derrumbe

De acuerdo al diario El Día, los primeros antecedentes apuntan a que la víctima realizaba labores mineras cuando se produjo el desprendimiento de material rocoso y tierra, quedando atrapada.

Tras ser alertados sobre el accidente, equipos de Carabineros y Bomberos concurrieron rápidamente al lugar para auxiliar al trabajador.

Sin embargo, cerca de las 21:00 horas, personal de salud del Hospital de Combarbalá constató el fallecimiento del hombre producto del derrumbe

Por instrucción de fiscalía, se dispusieron diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho, además de la concurrencia del Servicio Médico Legal.