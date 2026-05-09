Descarrilamiento en Chiguayante: EFE descarta personas lesionados e informa despeje de paso vehicular afectado

09 may. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La filial EFE Sur de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se refirió esta mañana al descarrilamiento de un tren de carga en la estación de Chiguayante, región del Biobío, descartando personas lesionadas por el accidente e informando que ya se trabaja en el despeje del paso vehicular que se vio afectado.

"Las causas ya están siendo investigadas"

"EFE Sur informa que, pasadas las 05:00 horas de esta mañana, un tren de carga que trasladaba celulosa hacia un puerto de la Región del Biobío sufrió un desrielo a la altura de la estación Chiguayante del Biotren, sin que se registraran personas lesionadas", indicó la empresa pública en un comunicado.

"Las causas ya están siendo investigadas por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF) que se constituyó en el lugar para determinar su origen", se agregó.

EFE Sur indicó que el descarrilamiento afectó a nueve carros, por lo que temporalmente quedó bloqueado el cruce ferroviario Santa Sofía: "Al lugar se desplazará una locomotora para retirar los carros no afectados y dar continuidad al tránsito vehicular por el lugar, lo que se estima pueda ocurrir antes de las 9:30 horas aproximadamente".

Debido a la contingencia, se dispuso "un funcionamiento especial de la Línea 1 del Biotren, con operación entre Talcahuano y estación Concepción, mientras que el Corto Laja solo realizará operaciones entre las estaciones Laja y Pedro Medina. En tanto, la Línea 2 de la red se mantendrá con operación normal".

"Los trabajos de retiro del material dañado y rehabilitación de la vía ya se encuentran en coordinación con la empresa Fepasa, propietaria del tren involucrado en la contingencia", se añadió finalmente al señalar que el estado del servicio será informado a través de los canales oficiales.

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