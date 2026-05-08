Gendarmería confirma que Joaquín Lavín León ingresó a Capitán Yáber para cumplir su prisión preventiva

08 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería confirmó la tarde de este viernes que el exdiputado Joaquín Lavín León hizo ingreso al Anexo Capitán Yáber para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva por delitos de corrupción.

Por otro lado, su exasesor, Arnaldo Domínguez Vallejos, quien también quedó sujeto a la máxima cautelar por los mismos delitos, fue trasladado hasta el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

"Ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido para el ingreso a un establecimiento penitenciario, incluyendo el procedimiento de clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud", señaló.

Prisión preventiva para Joaquín Lavín León

En la audiencia, el juez Daniel Urrutia ordenó la prisión preventiva del exparlamentario por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, hechos cometidos entre 2015 y 2026.

Por su parte, el asesor fue sindicado por la fiscalía como autor de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.

El magistrado agregó que "se puede estimar que, de ser ciertos los hechos, se habría creado una verdadera red de ilicitud, donde el diputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura".

Urrutia justificó su decisión basándose en "la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo; esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel".

En ese sentido, la autoridad indicó que "la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad", motivo por el que decretó prisión preventiva.

Acusaciones contra Joaquín Lavín León

El Ministerio Público acusa a Lavín León de haber defraudado al Congreso Nacional entre 2015 y 2026 por al menos $189 millones mediante tres esquemas distintos.

El primero consistió en la rendición de facturas ideológicamente falsas de "Imprenta MMG" para saldar deudas de campaña electoral con fondos públicos. Entre 2015 y 2022 se habrían rendido 32 facturas falsas por un total de $18,8 millones.

El segundo y más voluminoso esquema involucra el desarrollo y uso de la plataforma digital "SocialTazk", concebida desde 2017 como una herramienta de gestión de bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que su desarrollo fue financiado íntegramente con fondos del Congreso.

El tercer esquema es la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez Vallejos, como asesora parlamentaria desde 2014 hasta 2022. La Fiscalía acredita que al menos desde 2018 no prestó función alguna; pese a ello, el Congreso le habría pagado al menos $39,4 millones.

En materia de tráfico de influencias, la acusación describe cómo Lavín León, valiéndose de su condición de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, habría instalado en cargos directivos del municipio a personas de su confianza personal.