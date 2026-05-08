Video del momento en que Lavín León es esposado para cumplir prisión preventiva por delitos de corrupción

08 may. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

El exdiputado Joaquín Lavín León fue formalizado esta semana por delitos de corrupción y este viernes recibió la medida cautelar de prisión preventiva, lo que significa que estará privado de libertad mientras dure la investigación.

El juez Daniel Urrutia, magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, fue el encargado de dar a conocer la medida cautelar en contra del esposo de Cathy Barriga, formalizado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Video del momento en que fue esposado

Una vez que el juez Urrutia dictó la prisión preventiva, Lavín León. fue esposado por un funcionario de Gendarmería de Chile y luego sacado del la sala. Más atrás de él lo hizo su exasesor parlamentario, Arnaldo Domínguez.

Cabe destacar que este viernes, el exdiputado llegó a la audiencia acompañado de Barriga, quien estuvo presente al momento en que se entregó la medida cautelar.

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