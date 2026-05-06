Joaquín Lavín León tras tercera jornada de formalización: "Esperamos que todo salga bien"

06 may. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se desarrolló la tercera jornada de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León, a quien se le están imputando delitos tributarios y de falsificación de instrumento público. Debido a los antecedentes que se han expuesto, la Fiscalía solicita la cautelar de prisión preventiva para el excongresista.

Los correos que se expusieron este miércoles

Al finalizar la audiencia en el Centro de Justicia, el abogado del exdiputado, Cristóbal Bonacic, habló con los medios presentes, donde se refirió a los correos y mensajes que se expusieron en la audiencia, los que aluden a que Joaquín Lavín León actuó como un "alcalde en las sombras" en la Municipalidad de Maipú, tomando decisiones en la gestión que tuvo su esposa y exalcaldesa, Cathy Barriga.

"Tuvimos la oportunidad el día de hoy de exponer una serie de correos electrónicos que el Ministerio Público no ventiló, no expuso en la audiencia, que emanan de las mismas personas que ofician hoy como testigos claves, supuestamente de la entrega de información de bases de datos y para después poder proceder a la desvinculación de personas", partió explicando Bonacic.

Sobre si Lavín "Jr" realizó contrataciones y desvinculaciones, su abogado precisó que "esas mismas personas, que declararon eso, tienen correos electrónicos donde ellos levanten el punto de la sobrecontratación durante el último período de alcalde anterior a doña Cathy Barriga, el abuso de la contratación honorario. Entonces, por lo tanto, lo que ocurrió exactamente fue la no renovación de ciertas personas que fueron contratados a honorarios".

Nuevamente Cathy Barriga fue a buscar a Joaquín Lavín León

Al ser abordado por la prensa, el exdiputado solo dijo que "esperamos que todo salga bien", respecto a su proceso de formalización, sin entregar mayores declaraciones.

Al igual que el martes pasado, Joaquín Lavín León abandonó el Centro de Justicia en compañía de Cathy Barriga, quien fue a buscarlo.

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