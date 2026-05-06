Videos muestran inundaciones en dependencias del casino Monticello a causa de las lluvias

06 may. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que está afectando a la central ha provocado diferentes estragos, desde cortes de luz hasta anegamientos en algunos sectores.

Uno de los lugares que tuvo percances por las precipitaciones fue el casino y complejo de entretenimiento Monticello, ubicado en la comuna de San Francisco Mostazal, en la región de O'Higgins.

Videos muestran anegamientos en Monticello

Diversos registros muestran cómo la intensidad de las lluvias generó que el techo de un sector, destinado a restaurante, colapsara y dejara entrar el agua.

Debido a la situación, los comensales que estaban en el lugar debieron abandonar el recinto, mientras el agua seguía cayendo por las paredes y el techo.

En otro registro, se puede ver cómo los trabajadores hacen labores de limpieza para sacar el agua del lugar.

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