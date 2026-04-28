Geofísico analiza seguidilla de temblores en Navidad: "Cuando estás dentro de una secuencia, es difícil saber cómo va a terminar"

28 abr. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Los recientes sismos registrados en la comuna de Navidad, en la región de O’Higgins, han generado inquietud entre los habitantes de la zona. Frente a ello, el geofísico Cristian Farías explicó qué es lo que ocurre en ese sector del país.

Según detalló el especialista a Meganoticias.cl, Navidad es una zona que suele presentar enjambres sísmicos o secuencias sísmicas de manera periódica, lo que la convierte en un punto geológicamente distinto dentro de Chile.

Sismos recurrentes en Navidad: ¿Por qué ocurren?

“La zona de Navidad es una zona bastante peculiar dentro del país, porque suele haber enjambres sísmicos a veces o secuencias sísmicas de repente”, explicó.

Farías señaló que esto ocurre porque en esa área las placas tectónicas no se acoplan de la misma forma que en otros sectores del territorio nacional.

“Es una zona donde parece ser que las placas no se acoplan tanto como en todos los otros lugares. Entonces, como que están estas secuencias de cosas que se van repitiendo con el tiempo”, indicó.

El experto detalló que en dicha localidad es común que se registren movimientos telúricos de baja o mediana magnitud, generalmente entre 2 y 4 grados, que suelen repetirse durante un periodo hasta desaparecer.

“Muchas veces lo que pasa es que tiembla con sismos de magnitud 2, 3, a veces 4. Pero ninguno demasiado grande, digamos. Hasta que finalmente la secuencia termina muriendo”, comentó.

Un fenómeno que ya se ha repetido varias veces

Farías recordó que desde el terremoto de 2010 (que afectó a la zona central) este tipo de secuencias sísmicas ya se ha observado en varias ocasiones enel mismo sector, sin que posteriormente ocurra un gran evento sísmico.

“Todas las veces que la hemos visto en estos años no ha pasado nada después. Esa es la cuestión. La hemos visto varias veces desde el terremoto de 2010 hasta ahora, y no ha pasado nada después”, sostuvo.

Por ello, aseguró que todo apunta a que se trata de un comportamiento propio de esta zona en particular: “Pareciera ser que es como un comportamiento de la zona que cada cierto tiempo nos da esto”.

¿Puede anunciar un evento telúrico mayor?

Respecto a si esta seguidilla podría anticipar un terremoto de gran magnitud, Farías explicó que no necesariamente existe una relación directa, aunque tampoco puede descartarse por completo.

“No necesariamente es algo que te vaya a decir que estás frente a una secuencia que va a terminar en un terremoto muy grande, porque hemos visto esto antes. Pero tampoco puedo llegar a descartarlo”, afirmó.

El geofísico insistió en que, mientras una secuencia sísmica está en desarrollo, es muy difícil saber cómo terminará.

“Cuando estás dentro de una secuencia (de temblores), es difícil saber cómo va a terminar”, advirtió.