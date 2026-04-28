Exclusiva marca italiana de maquillaje llegó a Concepción: Esta es la tercera sede funcionando en regiones

28 abr. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca italiana de cosméticos, Kiko Milano, aterrizó en la ciudad de Concepción. Con la apertura de este nuevo establecimiento físico, la firma alcanza un hito significativo en su estrategia de crecimiento, y suma un total de diez tiendas en el país.

La ubicación seleccionada para este debut regional es el Mall del Centro, un punto estratégico debido a su alta afluencia de público. Esta decisión responde al interés de la compañía por facilitar a los consumidores locales el acceso a sus productos.

Esta apertura ha despertado interés en el público regional, atraído por un modelo de negocio que combina la exclusividad con precios competitivos. Gracias a esta incorporación, la capital del Biobío refuerza su estatus como un motor clave para la industria de la cosmética en la zona sur.

"La llegada de Kiko Milano fortalece nuestro mix con marcas de estándar internacional y responde a una demanda creciente por propuestas diferenciadas y de tendencia”, expresó el gerente comercial de Grupo Marina, Diego Allende.

Lujo accesible en varias regiones del país

La apertura de la nueva tienda tuvo lugar el viernes 24 de abril. Esta sede no solo amplía las opciones de compra, sino que también contribuye a la dinamización laboral de la región mediante la generación de nuevos empleos.

En el interior del establecimiento, los clientes pueden encontrar una amplia variedad de artículos que van desde maquillaje profesional hasta tratamientos de skincare.

La tienda en Concepción forma parte de un plan más amplio liderado por Empresas DBS, quienes actúan como representantes de la marca en el país. Este hito representa la tercera incursión de la firma en regiones, sumándose a sus sedes en Viña del Mar y Antofagasta.

Tienda Kiko Milano. Archivo Web

Largas filas previo a la inauguración

Varios usuarios en TikTok documentaron su experiencia en los momentos previos a la apertura del local. Una creadora de contenido compartió un blog del día de la inauguración y al inicio del video manifiesta su impresión por la cantidad de gente que esperaba que abrieran las puertas.

"Partimos tempranito y ya había mucha gente en la fila. De hecho, algunos llegaron la noche anterior...", dijo mientras mostró algunas imágenes del ambiente en el lugar.

En los comentarios se generó un debate por la decisión de algunos de asistir con tanta anticipación. Un usuario preguntó "¿De verdad alguien hace horas de fila por un labial?". A lo que la creadora del video respondió:

"Mucha gente y los primeros 3-4 eran hombres, jajajaj. Hicieron fila toda la noche por sus chicas".

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