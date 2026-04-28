Desenterró el cuerpo de su hermana y lo llevó hasta banco para retirar dinero: Institución india le negaba acceso a los fondos

28 abr. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un suceso inusual se registró recientemente en la India, específicamente en la comunidad tribal de Odisha, donde un ciudadano decidió exhumar el cuerpo de su hermana fallecida para trasladarlo hasta una sucursal bancaria.

El objetivo del hombre era completar un trámite financiero que le permitiera acceder a los ahorros que la mujer mantenía en dicha institución.

Según los reportes, el personal del banco había solicitado previamente la documentación legal pertinente, específicamente el acta de defunción, para procesar la entrega de los fondos de manera oficial y conforme a las normativas vigentes.

Ante la aparente imposibilidad de presentar el certificado requerido de forma inmediata, el individuo optó por desenterrar los restos de su pariente. Posteriormente, movilizó el cadáver hasta las oficinas de la entidad financiera, generando asombro y desconcierto entre los empleados y clientes que se encontraban presentes en el lugar.

El acto fue captado en video, mostrando el momento en que los restos eran ingresados al establecimiento para intentar validar la identidad de la titular de la cuenta.

Declaraciones del implicado y la entidad bancaria

El hombre identificado como Jitu Munda declaró que acudió a la institución financiera en diversas oportunidades con el fin de obtener el dinero, pero sus peticiones fueron rechazadas sistemáticamente por los empleados del lugar.

Ante la imposibilidad de que los trabajadores aceptaran su palabra, el hombre consideró que la única forma de validar el fallecimiento era presentar el esqueleto de su hermana ante los encargados de la oficina.

Por su parte, el Indian Overseas Bank, entidad responsable de la sucursal, aclaró que no solicitaron la presencia del cadáver y que su negativa se basaba en la ausencia de un acta de defunción, documento indispensable para proteger la seguridad de los fondos depositados.

Asimismo, mencionaron que el hombre podría haber actuado bajo la influencia de bebidas alcohólicas al momento de llevar los restos al establecimiento.

Intervención de las autoridades y resolución del caso

Oficiales de la policía local se trasladaron al sitio para controlar la situación y entablaron un diálogo con Munda para explicarle los pasos legales correspondientes. Tras la mediación policial, el hombre accedió a trasladar nuevamente los restos para darles sepultura definitiva.

Las investigaciones posteriores revelaron que la mujer había fallecido aproximadamente dos meses antes del incidente. En su cuenta bancaria guardaba cerca de 19.300 rupias, lo que equivale a casi 180 mil pesos chilenos.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, la falta de alfabetización del implicado contribuyó a su incomprensión sobre la rigurosidad de los trámites burocráticos exigidos.

Actualmente, los agentes de seguridad y funcionarios locales se encuentran asistiendo al ciudadano en la gestión del certificado oficial de defunción. Una vez que obtenga el documento requerido por la entidad financiera, se le permitirá retirar legalmente los ahorros que motivaron este inusual conflicto.

VIDEO | Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desentierra a su hermana fallecida y traslada su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos. pic.twitter.com/Gb77YDSGrd — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 28, 2026

Todo sobre Mundo