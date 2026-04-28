Alcaldes denuncian sobreprecios en compra conjunta de gas: Ofertas superaron hasta en un 34% el valor de referencia

28 abr. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una licitación conjunta impulsada por seis municipios para la compra de vales de gas terminó siendo declarada desierta, luego de que las ofertas presentadas por las empresas superaran incluso los valores del Convenio Marco. El proceso involucraba a La Florida, Paine, Rancagua, Coltauco, Renca y Macul, que buscaban adquirir cerca de 500 mil vales.

El objetivo era aprovechar economías de escala para obtener mejores precios, pero el resultado fue el contrario. Según denunciaron los alcaldes, las propuestas recibidas estuvieron entre un 6,87% y un 34,69% por sobre el precio de referencia estatal.

Comparación que genera cuestionamientos

El resultado contrasta con experiencias previas. Desde La Florida afirmaron que comprando de manera individual más de 204 mil vales durante 2025, lograron un valor más conveniente que el Convenio Marco. Sin embargo, al realizar una compra conjunta en 2026, el costo proyectado aumentó, pese al mayor volumen.

Además, dos de las tres principales empresas del mercado del gas licuado presentaron ofertas por sobre el valor de referencia, lo que reforzó las dudas sobre el funcionamiento del proceso.

Decisión de los municipios

Ante este escenario, los alcaldes optaron por declarar desierta la licitación y avanzar con compras individuales a través de Convenio Marco u otros mecanismos. Con esta decisión, evitaron un sobrecosto total estimado en $1.747 millones.

En el caso de La Florida, el ahorro proyectado alcanza cerca de $400 millones, recursos que, según se indicó, podrán destinarse a programas sociales y apoyo a vecinos.

Evaluación de acciones

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, señaló que se encuentran evaluando posibles acciones para que el proceso sea revisado.

“Lo que hemos visto acá genera dudas razonables. Queremos creer que esto responde a una mala decisión comercial, pero resulta muy llamativo. Por eso estamos evaluando, junto a los demás alcaldes, los pasos a seguir para que estos antecedentes sean revisados por las instituciones que correspondan, porque aquí lo que está en juego es que las familias paguen precios justos y que los municipios puedan comprar mejor”, afirmó.

Continuidad de los beneficios

Pese a la licitación fallida, los municipios aseguraron la continuidad de los programas de apoyo. El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, indicó que “nuestro foco sigue siendo las familias más vulnerables, y nuestro compromiso es con los vecinos de Macul. Es por eso que se mantiene vigente la entrega de vales de gas para este año 2026, con un aumento del 55 % respecto del año anterior”.

“Si bien la licitación en conjunto con los otros municipios no se concretó, creemos que debemos seguir impulsando iniciativas de este tipo, sobre todo porque son proyectos e ideas que van en directo beneficio de nuestros vecinos más vulnerables”, aseveró.

En la misma línea, el alcalde de Coltauco, Félix Sánchez, sostuvo que “queremos dar tranquilidad a todas las familias de Coltauco. Aunque exploramos nuevas formas de compra, siempre elegiremos el camino que mejor cuide el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Al optar por la compra individual, logramos el precio más justo disponible en el sistema estatal, asegurando que este apoyo llegue sin contratiempos a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, el alcalde (s) de Renca, Julián Gallardo, afirmó que “vamos a continuar con nuestro programa Renca te Abriga, que beneficia de forma universal a los hogares donde haya personas mayores. Sigue en pie a pesar de esta dificultad, ya hemos iniciado todos los procesos administrativos para asegurar el suministro y la continuidad de este programa, pero también destacar que esto es una herramienta que, si bien en esta oportunidad, no ha dado el resultado que esperábamos, es una herramienta potente, es una herramienta importante que nos está permitiendo colaborar”.

Respuesta de Gasco

Desde una de las empresas participantes, Gasco, indicaron que el proceso se desarrolló bajo las reglas de una licitación pública: “Es importante señalar que este proceso se realizó en el marco del llamado a licitación pública de estas seis municipalidades a través de la Municipalidad de la Florida”.

Agregaron que “al tratarse de una licitación pública, nuestra empresa tuvo la facultad de definir sus precios de acuerdo con sus propias condiciones y evaluaciones de mercado”.

Finalmente, señalaron que “cabe indicar que este tipo de instancias no tiene carácter vinculante, por lo que las propuestas presentadas responden a criterios comerciales propios de cada oferente, en un contexto de libre competencia y conforme a la normativa vigente”.

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