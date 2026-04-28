"Todavía no me llega": Kast revela que compró gabardina de Emmanuel donada por Boric en la Teletón 2025

28 abr. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes 28 de abril una ceremonia para anunciar el "Día de la Teletón" y el "Día Nacional del Encuentro Familiar", instancia en la que aprovechó de contar una anécdota que ocurrió en la anterior edición.

El Mandatario recordó cuando el expresidente Boric donó la gabardina de Emmanuel, un momento que quedó en el recuerdo de muchos, puesto que incluso realizó una especie de "performance" con José Antonio Neme.

El relato del Presidente Kast

El hecho sumó un nuevo capítulo, el cual fue desclasificado por Kast, quien esta jornada comenzó diciendo que "en la última Teletón estaba el presidente Gabriel Boric. Yo estaba con Jeannette Jara. Estaba todo el arco político presente".

Dicho esto, vino una frase que sorprendió a los asistentes: "Gabriel Boric se había comprado la gabardina de Emmanuel, a quien yo conozco y admiro. Me encanta Emmanuel. Él la remató en la Teletón anterior y bueno... ¿quién se la remató después? Yo", sostuvo.

El guiño a Neme

Kast aprovechó de hacerle un guiño al conductor de "Mucho Gusto" y mencionó que "calladito, por ahí. Todavía no me llega. Hay una discusión entre José Antonio Neme y José Antonio Kast, porque él dice 'me gusta esta gabardina'. Yo hice mi aporte, así que ahí se las dejo".

"Nos unimos todos ahí y yo la voy a donar en la próxima y después más adelante le tocará a quien sea presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, hasta que llegue el nuevo presidente y también hacemos una gabardina que circule por los distintos marcos políticos", agregó.

Kast encabezó el anuncio de un proyecto para anunciar el "Día de la Teletón" y el "Día Nacional del Encuentro Familiar", lo que le había prometido a Don Francisco a menos de una semana de asumir el cargo.

De acuerdo a lo anterior, quedó establecido que la Teletón de 2026 se realizará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre.

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