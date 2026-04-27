Kast anuncia paquete de medidas para ayudar a Carabineros: Mejora de remuneraciones y mayor dotación

27 abr. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de aniversario de Carabineros, instancia en la que anunció un paquete de medidas destinadas a fortalecer la institución, mejorar los sueldos, aumentar la dotación policial y reconocer la labor de los funcionarios que trabajan en seguridad pública.

La actividad contó con una amplia convocatoria de representantes de todos los poderes del Estado y también con la presencia de los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Apoyo para las familias de funcionarios

Durante su discurso, Kast adelantó que en las próximas semanas presentará una serie de iniciativas orientadas, en primer lugar, a apoyar a los carabineros fallecidos en servicio y a quienes han sufrido lesiones en el cumplimiento de su deber.

“En las próximas semanas presentaremos un paquete de medidas destinado en primer lugar a honrar a los héroes de Chile, aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación. También a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber”, señaló.

El Mandatario explicó que estas acciones contemplan financiamiento educacional, apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y otras herramientas destinadas a mitigar el impacto que enfrentan las familias de los funcionarios afectados.

Una serie de mejoras a la institución

En segundo lugar, el jefe de Estado abordó la crisis de cobertura policial y reconoció que una de las principales demandas ciudadanas en todo el país sigue siendo la necesidad de contar con más carabineros en las calles.

“Siempre la primera solicitud es, en el caso mío, ‘Presidente, necesitamos más carabineros’”, afirmó.

Para enfrentar este escenario, Kast anunció que una de las fórmulas será mejorar el estipendio o pago que reciben los aspirantes durante su formación, con el objetivo de incentivar el ingreso de más jóvenes a la carrera policial.

Además, señaló que se buscará fortalecer la infraestructura de los recintos de formación, homologar estándares entre las distintas escuelas y revisar las mallas curriculares junto al alto mando institucional para reforzar la preparación en unidades operativas territoriales.

A esto se suma la evaluación de un aporte extraordinario en las remuneraciones y una asignación trimestral para los funcionarios, una medida que —según explicó— ya ha sido planteada anteriormente por distintos sectores políticos.

"Debemos hacerlo de manera responsable"

Finalmente, Kast sostuvo que espera que estas medidas permitan aumentar significativamente la cantidad de carabineros formados en los próximos años y responder de mejor manera a la demanda ciudadana por mayor seguridad y presencia policial en los barrios.

“Debemos hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para poder conciliarlo también con las restricciones presupuestarias que debemos atender”, precisó.