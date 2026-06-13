Vacaciones de invierno de escolares: Esta es la fecha de regreso a clases

13 jun. 2026 - 19:00 hrs.

El calendario académico del Ministerio de Educación (Mineduc) establece que entre fines del mes de junio y comienzos de julio, los escolares a lo largo del país saldrán de vacaciones de invierno.

No hay una fecha fija, ya que para todas las regiones el calendario es diferente; es más, algunas tendrán unas vacaciones invernales más largas.

Esta es la fecha de inicio de vacaciones de invierno y de regreso a clases

Este periodo de descanso marca el término de la primera parte del año, especialmente para los estudiantes de educación básica y media.

A continuación, revisa la fecha de salida de vacaciones de invierno y de regreso a clases según región:

Arica y Parinacota : Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.

: Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio. Tarapacá : Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.

: Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio. Antofagasta : Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio.

: Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio. Atacama : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Coquimbo : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Valparaíso : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Metropolitana : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Libertador General Bernardo O'Higgins : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Maule : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Ñuble : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Biobío : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. La Araucanía : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Los Ríos : Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.

: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio. Los Lagos : Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio.

: Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio. Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo : Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio.

: Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio. Magallanes y de la Antártica Chilena: Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio.

Teniendo en cuenta esta información, los colegios de Santiago salen de vacaciones de invierno el próximo lunes 22 de junio y terminan el viernes 3 de julio.

Además, estas fechas no aplican para establecimientos de educación superior, ya que estos definen sus propios recesos.

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