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Vacaciones de invierno de escolares: Esta es la fecha de regreso a clases

El calendario académico del Ministerio de Educación (Mineduc) establece que entre fines del mes de junio y comienzos de julio, los escolares a lo largo del país saldrán de vacaciones de invierno.

No hay una fecha fija, ya que para todas las regiones el calendario es diferente; es más, algunas tendrán unas vacaciones invernales más largas.

Esta es la fecha de inicio de vacaciones de invierno y de regreso a clases

Este periodo de descanso marca el término de la primera parte del año, especialmente para los estudiantes de educación básica y media.

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A continuación, revisa la fecha de salida de vacaciones de invierno y de regreso a clases según región:

  • Arica y Parinacota: Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.
  • Tarapacá: Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.
  • Antofagasta: Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio.
  • Atacama: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Coquimbo: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Valparaíso: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Metropolitana: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Libertador General Bernardo O'Higgins: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Maule: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Ñuble: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Biobío: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • La Araucanía: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Los Ríos: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
  • Los Lagos: Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio.
  • Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio.
  • Magallanes y de la Antártica Chilena: Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio.

Teniendo en cuenta esta información, los colegios de Santiago salen de vacaciones de invierno el próximo lunes 22 de junio y terminan el viernes 3 de julio.

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Además, estas fechas no aplican para establecimientos de educación superior, ya que estos definen sus propios recesos.

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