Vacaciones de invierno de escolares: Esta es la fecha de regreso a clases
El calendario académico del Ministerio de Educación (Mineduc) establece que entre fines del mes de junio y comienzos de julio, los escolares a lo largo del país saldrán de vacaciones de invierno.
No hay una fecha fija, ya que para todas las regiones el calendario es diferente; es más, algunas tendrán unas vacaciones invernales más largas.
Esta es la fecha de inicio de vacaciones de invierno y de regreso a clases
Este periodo de descanso marca el término de la primera parte del año, especialmente para los estudiantes de educación básica y media.Ir a la siguiente nota
A continuación, revisa la fecha de salida de vacaciones de invierno y de regreso a clases según región:
- Arica y Parinacota: Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.
- Tarapacá: Lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio.
- Antofagasta: Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio.
- Atacama: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Coquimbo: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Valparaíso: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Metropolitana: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Libertador General Bernardo O'Higgins: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Maule: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Ñuble: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Biobío: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- La Araucanía: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Los Ríos: Lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio.
- Los Lagos: Lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio.
- Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio.
- Magallanes y de la Antártica Chilena: Lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio.
Teniendo en cuenta esta información, los colegios de Santiago salen de vacaciones de invierno el próximo lunes 22 de junio y terminan el viernes 3 de julio.
Además, estas fechas no aplican para establecimientos de educación superior, ya que estos definen sus propios recesos.
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