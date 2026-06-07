Bono Logro Escolar: ¿En qué curso debe estar el alumno para recibirlo?

07 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Los estudiantes que estén cursando la educación básica o media pueden acceder al Bono Logro Escolar, una ayuda económica entregada por el Ministerio de Educación (Mineduc), especialmente quienes tienen las mejores calificaciones de su generación.

Al requisito de tener las calificaciones más altas y estar en básica o media, se suma la condición de pertenecer a familias que estén en el 30 % más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿En qué curso debe estar el alumno para recibir el Bono Logro Escolar?

Ya que podrán recibirlo solamente estudiantes de enseñanza básica o media, el Mineduc limitó a sus beneficiarios, por lo que pueden recibir el aporte quienes estén entre 5.º básico y 4.º medio.

Aun así, existe una edad límite que está fuera de lo común entre estos cursos, ya que podrán recibir el Bono Logro Escolar quienes cursen entre quinto básico y cuarto medio y que tengan máximo 24 años de edad.

¿Cuál es el monto del Bono Logro Escolar?

Este año, el monto del beneficio aumenta. Los estudiantes del primer 15 % de mejor rendimiento de su promoción recibirán $85.057, mientras que los del segundo 15 % obtendrán $51.036.

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