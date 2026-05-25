Subsidio Familiar de $44 mil: ¿En qué casos puedo recibir el monto duplicado?

25 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico entregado por el Estado, diseñado para apoyar a las familias de menores ingresos que no cuentan con previsión social y no están en condiciones de mantener sus cargas familiares.

Aunque este beneficio establece un pago estándar por cada causante acreditado, existe una excepción importante que permite duplicar los fondos mensuales entregados al hogar si este cumple condiciones específicas.

¿Cuándo se entrega un Subsidio Familiar duplicado?

De acuerdo con ChileAtiende, el valor del aporte está fijado en $22.007 mensuales por cada carga familiar acreditada (niños, niñas o adolescentes). Sin embargo, el valor se duplica a $44.014 si una carga familiar es una persona con discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden ser causantes sin importar su edad, siempre que vivan a expensas de la persona beneficiaria (quien cobra el dinero) y no reciban una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) ni otro tipo de pensión asistencial.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Subsidio Familiar?

Para acceder a este beneficio, el grupo familiar debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según su calificación en el Registro Social de Hogares (RSH).

Además, el Estado exige el cumplimiento de obligaciones en salud y educación para las cargas acreditadas:

Menores de 8 años: es obligatorio que participen en los programas de salud y control del niño sano establecidos por el Ministerio de Salud.

es obligatorio que participen en los programas de salud y control del niño sano establecidos por el Ministerio de Salud. Mayores de 6 años: deben acreditar que son alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado (exigencia de la que quedan exentas las personas con discapacidad).

deben acreditar que son alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado (exigencia de la que quedan exentas las personas con discapacidad). Ingresos: la carga familiar no debe generar ingresos iguales o superiores al valor del propio subsidio. La pensión de orfandad no se contabiliza como renta para este cálculo.

¿Cómo se solicita el Subsidio Familiar?

El trámite se realiza de forma presencial en la municipalidad correspondiente al domicilio. Aunque el proceso exacto puede variar según la comuna, por regla general se exige la siguiente documentación:

Certificado de nacimiento del menor o causante.

Fotocopia del carnet de control de niño sano (para menores de 6 años).

Certificado de alumno regular (para mayores de 6 años).

Documento legal que acredite la calidad de guardador o cuidador, si corresponde.

Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) que acredite la condición de discapacidad.

Si el hogar pertenece al 40% más vulnerable, el Estado asigna el beneficio bajo la modalidad de Subsidio Familiar Automático. En este caso, el cruce de datos y la adjudicación se realizan de manera administrativa.

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