Roban más de 100 rifles de aire comprimido:Temen que los adapten a munición real

25 may. 2026 - 12:31 hrs.

Desconocidos robaron 113 rifles de aire comprimido, avaluados en 100 millones de pesos, desde una tienda de caza y pesca en la comuna de Recoleta. El hecho, descubierto este lunes 25 de mayo, genera preocupación entre los investigadores, quienes temen que las armas puedan ser adaptadas para utilizar munición real.

El fiscal Felipe Olivari confirmó que los delincuentes "proceden a sustraer 113 rifles y otras especies, avaluadas por los dueños de la empresa en la suma de $100 millones, aproximadamente".

La cronología de un robo planificado

Según la reconstrucción de los hechos, los delincuentes aprovecharon el fin de semana largo para llevar a cabo el atraco. Los antisociales ingresaron a la tienda, ubicada en la esquina de El Roble con La Africana, y tuvieron tiempo para desactivar las alarmas. Posteriormente, utilizaron el método del oxicorte para forzar los accesos y acceder a la mercancía.

La investigación en manos de la PDI y la Fiscalía

La investigación del robo quedó a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, quienes trabajarán para identificar a los responsables y recuperar las armas sustraídas.