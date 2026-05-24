"Podrían haber sido niños": Video muestra a retroexcavadora chocando contra dos vehículos en una villa de Osorno

24 may. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector de Praderas de Pilauco en Osorno, región de Los Lagos, expresaron su preocupación luego de que ayer sábado una retroexcavadora que trabaja en una construcción cercana chocara con dos autos de vecinos que estaban estacionados frente a sus casas.

Retroexcavadora choca con dos autos en Osorno

En el video que se viralizó ampliamente en redes sociales, se ve cuando la retroexcavadora intenta pasar entre los dos vehículos estacionados, quedando enganchada a ellos debido a que llevaba sus puntos de apoyo abiertos.

Esto provocó que la máquina sacara de cuajo parte de la carrocería de ambos vehículos, siendo evidentes estos daños en una camioneta pick-up que fue destruida en su parte delantera. En tanto, el auto que fue enganchado desde la parte posterior casi chocó frontalmente con la reja de otra casa.

"Podrían haber sido niños"

Patricia Nahuelpan, presidente de la Junta de Vecinos del sector, conversó con el corresponsal de Meganoticias en la zona, explicando que "estamos como vecinos bien preocupados", porque "tenemos dos construcciones grandes alrededor de nuestra villa".

Según contó, diversas cámaras de seguridad en la población muestran que "el operario iba a una velocidad más o menos alta y llevaba las patas de la maquinaria abiertas".

Otro vecino del lugar, Sebastián González, relató que el sector es muy tranquilo y familiar, agradeciendo que "por suerte fueron solamente vehículos, pero podrían haber sido niños o las mismas mascotas"

"Se deberían tomar los resguardos, justamente porque no es lo normal que estén movilizándose y tener cuidado en retraer los puntos de apoyo para poder aminorar los riesgos", agregó.

Revisa el registro del choque

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