"Al único jugador al que Quico le regalaría su pelota": Carlos Villagrán sorprende con fanatismo por el fútbol

10 jul. 2026 - 04:00 hrs.

Carlos Villagrán, el actor que dio vida a Quico en El Chavo del 8, sorprendió al revelar quién sería el único futbolista al que su emblemático personaje le regalaría su inseparable pelota.

En conversación con El Deportivo, el comediante mexicano fue consultado sobre cómo reaccionaría Quico si una de las grandes figuras del fútbol mundial le pidiera su balón, considerando que el personaje siempre se negaba a compartir sus juguetes con El Chavo.

"Al único jugador al que Quico le regalaría su pelota sería a..."

Entre risas, el actor comenzó recordando el característico tamaño de la pelota de Quico: "Primero, la mía era una pelotota, así", comentó mientras hacía un gesto con las manos.

Luego respondió la pregunta con total convicción: "A ver, a quién le regalaría, con todo cariño, mi pelota, autografiada y firmada... yo creo que al único jugador al que Quico le regalaría su pelota sería a Messi. Lo admiro mucho".

Villagrán también explicó por qué considera que el capitán de la selección argentina está por encima de cualquier otro futbolista.

"Todo el trabajo que ha hecho. Es el único que piensa medio segundo antes que el contrario. Inclusive llega a adivinar lo que va a hacer el contrario".

"Para mí es el mejor"

El actor incluso tomó postura en uno de los debates más clásicos del fútbol: quién es el mejor jugador de todos los tiempos: "He visto exagerados videos. Para mí, respeto la opinión de los demás, es el mejor. Por encima de Pelé y de Maradona".

Con humor, también recordó que Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" era un reconocido admirador de Diego Maradona: "Sí, bueno, Chespirito no pensaba bien", bromeó entre risas, para luego agregar: "Siempre digo tontería y media, porque, bueno, de eso vivo".

El recuerdo de Chile y su sorpresa por la ausencia de la Roja

Durante la entrevista, Villagrán también habló del cariño que guarda por Chile y recordó la masiva recepción que tuvo el elenco de El Chavo del 8 durante una visita al país.

Además, confesó que le llamó la atención no ver a la Selección Chilena en el Mundial: "Vi jugar a Universidad Católica y me gustó mucho cómo jugó esa vez... Yo soy fanático de todo el fútbol. Me extrañó mucho no ver a Chile en el Mundial".

Finalmente, destacó el historial futbolístico del país: "Chile ganó un tercer lugar en un campeonato del mundo. Chile siempre ha sido muy poderoso. Le tenemos mucha admiración".

Eso sí, cerró con una advertencia en tono de broma: "No quiero que me recuerden el 7-0".