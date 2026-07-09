Violento abordazo en Maipú: Mujer queda grave tras ser atropellada por delincuentes

09 jul. 2026 - 23:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer resultó gravemente herida la noche de este jueves luego de ser atropellada por delincuentes que protagonizaron un violento abordazo en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió en la calle Los Inquilinos, en el sector de El Abrazo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de antisociales interceptó un automóvil Mercedes-Benz y obligó a descender a su conductor y a la mujer que lo acompañaba para concretar el robo del vehículo.De manera preliminar, también se informó que al interior del móvil viajaban menores de edad.

En medio del asalto, una vecina del sector intentó prestar ayuda a las víctimas. Sin embargo, cuando los delincuentes emprendían la huida, la atropellaron con el vehículo sustraído, dejándola con lesiones de gravedad.

Delincuentes escaparon tras atropellar a la víctima

Tras el impacto, la mujer fue auxiliada por testigos y equipos de emergencia, siendo trasladada a un recinto asistencial, donde permanece internada en estado grave, según la información preliminar.

En tanto, los responsables lograron escapar del lugar a bordo del automóvil robado y son intensamente buscados por las policías.

Personal policial realizó las primeras diligencias en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los autores del violento delito.

Asimismo, se busca determinar las circunstancias en que ocurrió el atropello y reunir registros de cámaras de seguridad del sector que permitan avanzar en la investigación.

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