Corea del Norte reforzará su arsenal nuclear y acelerará la modernización de su ejército

09 jul. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

Corea del Norte ha decidido reforzar su fuerza nuclear "tanto en calidad como en cantidad" mientras avanza en la modernización de su ejército, informó el viernes la agencia estatal de noticias KCNA.

El anuncio se realizó durante una reunión general el jueves de la comisión militar central del partido gobernante, según informó la KCNA.

Entre las medidas militares adoptadas en la reunión están la decisión de "reforzar la fuerza nuclear tanto en calidad como en cantidad y seguir adelante con el plan de estandarizar, especializar y modernizar las bases militares", señaló el informe.

La infraestructura técnica de los sistemas de combate también será modernizada, y Pyongyang trabajará en "acelerar la construcción de bases navales modernas", informó la KCNA.

El líder norcoreano Kim Jong Un dijo a los participantes de la reunión que la paz y la seguridad del país solo podrían lograrse con un "ejército fuerte" y la contención de todas las amenazas, agregó la agencia.

A comienzos de este mes, Kim supervisó pruebas de armamento del destructor naval Kang Kon, de 5.000 toneladas, que se volcó el año pasado durante su ceremonia de botadura pero posteriormente fue reparado.

El líder norcoreano ha prometido dotar a la marina del país de armas nucleares. Pyongyang se ha proclamado reiteradamente en estado nuclear "irreversible", desde que la cumbre de 2019 entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en Hanói fracasara por desacuerdos sobre la desnuclearización y el levantamiento de sanciones.

La nación hermética está sometida a múltiples sanciones por su programa nuclear, que sus dirigentes han prometido mantener como un elemento esencial de disuasión frente a Estados Unidos y Corea del Sur.

Corea del Norte sigue técnicamente en guerra con el Sur luego de que el conflicto que mantuvieron entre 1950 y 1953 terminara con un armisticio y no con un tratado de paz.

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