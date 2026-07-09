Tres nuevas AFP buscan entrar al mercado en Chile: Estos son los proyectos

09 jul. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado previsional chileno podría sumar nuevos actores en los próximos meses. Tras la aprobación de la reforma de pensiones, distintos grupos comenzaron a preparar proyectos para crear nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con la mira puesta en participar de la próxima licitación de afiliados.

Según informó La Segunda, actualmente son tres las iniciativas que muestran mayores avances: AFP Multiplica, el proyecto impulsado por Fintual y Nuestra AFP, promovida por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch).

Además, el plazo clave es agosto de 2027, cuando se realizará la licitación del 10% del stock de afiliados, instancia que abrirá una oportunidad para nuevos competidores.

AFP Multiplica: el proyecto que busca ser el primero en obtener autorización

El proyecto AFP Multiplica es liderado por Nicolás Glisser, exjefe de Equities de AFP Capital, y actualmente se encuentra tramitando el certificado provisional de autorización ante la Superintendencia de Pensiones.

El proceso contempla la revisión del plan de negocios, proyecciones financieras y estructura de la futura administradora, por lo que sus impulsores estiman que esta etapa podría extenderse entre cinco y seis meses.

Fintual sigue evaluando su ingreso al sistema

Otro de los proyectos corresponde a Fintual, que recientemente constituyó la sociedad Fintual Servicios Previsionales SpA y realizó un aumento de capital como parte de los preparativos para una eventual AFP.

Sin embargo, la compañía ha señalado que todavía no existe una decisión definitiva y que continúa evaluando las condiciones regulatorias y económicas antes de ingresar al negocio previsional.

Entre los factores que analiza la firma están las reglas que regirán a los nuevos Fondos Generacionales y el régimen de inversiones que definirá la Superintendencia de Pensiones.

Nuestra AFP, la apuesta de los trabajadores municipales

El tercer proyecto corresponde a Nuestra AFP, impulsado por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch).

Su presidente, Fabián Caballero, aseguró a La Segunda que ya finalizaron los trabajos desarrollados por profesionales y asesores en las áreas documental, económico-financiera, tecnológica y legal. Además, explicó que actualmente están afinando aspectos relacionados con la escritura de la sociedad y la incorporación de los trabajadores en el gobierno corporativo de la futura administradora.

No obstante, uno de los principales desafíos sigue siendo reunir el capital exigido por la reforma previsional, que supera los US$2 millones, además de cumplir con los requisitos de experiencia y encaje establecidos por la normativa.

De concretarse alguno de estos proyectos, el mercado de las AFP podría incorporar nuevos competidores por primera vez en varios años, coincidiendo con la implementación de la reforma previsional y el inicio del nuevo sistema de Fondos Generacionales previsto para 2027.