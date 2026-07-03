Todos los multifondos de pensiones cerraron junio con ganancias: Conoce la rentabilidad acumulada al primer semestre

03 jul. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

El mes de junio trajo buenas noticias para los afiliados al sistema de pensiones chileno. Al 30 de junio, todos los fondos de pensiones registraron rentabilidades reales positivas, consolidando un mes de números azules transversal para los cotizantes, liderado principalmente por las alternativas de mayor riesgo.

Los fondos arriesgados lideran el mes

Los multifondos con mayor exposición a renta variable fueron los grandes ganadores de junio. El Fondo A se posicionó a la cabeza con un sólido avance del 1,83%, seguido de cerca por el Fondo B, que anotó una variación del 1,32%. Por su parte, el Fondo C (de perfil moderado) se ubicó al medio de la tabla con un retorno del 0,95%.

El impulso se debió a una combinación de factores externos e internos:

Efecto dólar : En el exterior, pese a que los principales índices accionarios cayeron durante junio, la fuerte depreciación del peso chileno frente al dólar jugó a favor. Al convertirse a moneda local, las inversiones internacionales ganaron valor, un beneficio que impactó con mayor fuerza a los fondos A y B debido a su alta exposición internacional.

: En el exterior, pese a que los principales índices accionarios cayeron durante junio, la fuerte depreciación del peso chileno frente al dólar jugó a favor. Al convertirse a moneda local, las inversiones internacionales ganaron valor, un beneficio que impactó con mayor fuerza a los fondos A y B debido a su alta exposición internacional. Mercado local: A nivel doméstico, la bolsa chilena también mostró un desempeño positivo, sumando un empuje más moderado pero constante a las carteras.

Los fondos conservadores se quedan atrás, pero suman

Las alternativas más estables del sistema también lograron cerrar en terreno positivo en el mes de junio, aunque con variaciones más acotadas. El Fondo D avanzó un 0,50%, mientras que el Fondo E registró un alza del 0,46%.

Este resultado marginalmente positivo se vio favorecido por una leve baja en las tasas de los bonos del Gobierno de Chile, lo que dio un respiro a la renta fija local.

En el primer semestre, la brecha entre las distintas estrategias de inversión se vuelve mucho más evidente. Los fondos de renta variable consolidan un semestre sobresaliente, mientras que los conservadores acusan el golpe de las condiciones macroeconómicas locales.

Rentabilidad acumulada al primer semestre de 2026

La rentabilidad acumulada al primer semestre es la siguiente:

Fondo A: +8,72%

Fondo B: +6,55%

Fondo C: +3,02%

Fondo D: -0,01%

Fondo E: -2,63%

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