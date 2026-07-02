Adiós al tope de 11 años: Roberto Saa explica la propuesta que busca cambiar la indemnización por despido en Chile

02 jul. 2026 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

Entre las medidas de reactivación laboral que un grupo de economistas ha puesto sobre la mesa del Ministerio del Trabajo, hay una que ha generado bastante ruido: la posibilidad de reemplazar gradualmente la tradicional indemnización por años de servicio por un nuevo esquema de "indemnización a todo evento".

Así lo explicó el editor de economía de Meganoticias, Roberto Saa, quien detalló en qué consiste la propuesta y cuál es la letra chica detrás de ella. Es importante aclarar que se trata solo de una propuesta, que —como recalcó Saa— aún debe ser evaluada por el Gobierno.

¿En qué consiste la indemnización "a todo evento"?

Hoy, cuando un trabajador es despedido, tiene derecho a recibir un mes de sueldo por cada año trabajado, con un tope máximo de 11 meses (es decir, 11 años de antigüedad). Lo que proponen los economistas es cambiar ese modelo por uno donde el trabajador reciba una indemnización sin importar el motivo de la salida.

Según explicó Saa, esto significa que se cambiaría por una indemnización a todo evento, es decir, que la persona se iría con dinero si es despedida por su empleador o si renunció porque encontró otro trabajo.

El costo oculto: El tope bajaría

Ahora bien, ¿de dónde saldría la plata para financiar esta indemnización que ahora aplicaría también a las renuncias voluntarias? Aquí está la letra chica de la propuesta. De acuerdo con el editor de economía, esto sería financiado mediante una cotización adicional que se sumaría al seguro de cesantía, la cual pondría el empleador.

Pero ese nuevo costo para el empleador tendría una contrapartida: la reducción del tope máximo de años que hoy existe. Saa fue claro al respecto: ya no serían 11 años, sino que podrían ser 7 o 5, aunque esto todavía no se ha definido.

Otro punto relevante es que, de aplicarse, este cambio no sería retroactivo: comenzaría a regir solo para los contratos nuevos que se firmen a futuro, mientras que quienes ya tienen un contrato vigente podrían optar voluntariamente por sumarse a este esquema.

Esta propuesta se da en un contexto económico complejo. Según indicó Saa, la actividad económica de mayo volvió a caer, completando cinco meses consecutivos con cifras negativas, una situación que ya se siente en el comercio y que podría afectar tanto al empleo como al crecimiento del país.

Otra de las medidas de flexibilización laboral

Además del cambio a la indemnización, Saa repasó otra de las propuestas que los economistas han planteado al Ministerio del Trabajo, también en carácter de borrador y sin definiciones finales, la cual es la ampliación de la causal de despido por necesidades de la empresa.

Según el editor de economía, este es un concepto bien amplio que, para los trabajadores y sindicatos, permitiría despedir sin dar muchas explicaciones. La propuesta incorpora como argumentos válidos para el despido las bajas sostenidas en las ventas, los procesos de reorganización interna dentro de una empresa y un concepto nuevo denominado "falta de adecuación del trabajador".

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