Minsal confirma que nuevo hospital para la zona norte de la RM se construirá en Lampa

17 ag. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 14 años de espera, el Servicio de Salud Metropolitano Norte podrá iniciar las gestiones para la compraventa del terreno donde se emplazará el futuro hospital de la zona norte de la Región Metropolitana, el cual estará ubicado en Lampa.

Así lo anunciaron la ministra de Salud, May Chomali, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, luego de una reunión en la que participaron los alcaldes de Huechuraba, Quilicura, Colina, Tiltil, Lampa, Independencia, Conchalí y Recoleta, además de parlamentarios de la zona.

En la instancia, la ministra Chomali comunicó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto de asignación presupuestaria por $9 mil millones para adquirir el terreno donde se construirá este anhelado proyecto.

"Va a ser un hospital de alta complejidad"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, detalló las principales características que tendrá la nueva infraestructura hospitalaria.

“Esta es una excelente noticia. Va a ser un hospital de alta complejidad que viene a complementar la capacidad hospitalaria del sector norte, que hoy día solamente está representada por el Hospital San José y que, evidentemente, tiene una demanda que tiene que ser resuelta. Es importante dar la noticia y la esperanza de que, finalmente, la zona norte de Santiago va a contar con este hospital que tendrá 368 camas y 14 pabellones que, sin duda, van a venir a resolver la demanda sentida de una población que ha sido postergada en las decisiones que ha tomado el Estado”, dijo la autoridad.

El nuevo hospital para la zona norte se levantará en el sector de Valle Grande, en la comuna de Lampa, y contempla una superficie superior a las 7 hectáreas.

Se estima que beneficiará a más de 1 millón de habitantes, con más de 70 mil metros cuadrados construidos y 368 camas que aportará al sistema de salud.

Alcalde de Lampa valoró avance del proyecto

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, valoró el anuncio realizado por el Ministerio de Salud (Minsal) y agregó que se seguirá trabajando para avanzar en las distintas etapas del proceso que conllevará la construcción del nuevo recinto asistencial.

“Esta es una de las mejores noticias que ha tenido nuestra zona norte en la última década y, realmente, un motivo de alegría. Debo manifestar el agradecimiento a la ministra, a este Gobierno, de haber entendido esta urgencia que tiene la zona norte, todos sus habitantes que requieren una atención de salud con dignidad. 14 años han pasado, distintas decisiones, distintas autoridades y hoy día esto se materializa”, afirmó.

Uno de los principales objetivos de este proyecto es ampliar y fortalecer la infraestructura hospitalaria del sector norte de la Región Metropolitana, zona que actualmente tiene una alta demanda y que depende, principalmente, del Hospital San José, único recinto de alta complejidad que atiende en ese sector.

Ahora, se espera que el Servicio de Salud Metropolitano Norte comience las gestiones para la firma del contrato de compraventa del terreno, el cual fue seleccionado tras un proceso que analizó más de 30 sectores, considerando tanto sus características técnicas como económicas.