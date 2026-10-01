Nevados de Chillán se mantiene bajo alerta técnica amarilla: Realizan actividad informativa por la reciente actividad volcánica

01 oct. 2026 - 23:05 hrs.

¿Qué pasó?

El complejo volcánico Nevados de Chillán se mantiene bajo alerta técnica amarilla debido a la presencia de lava en la cara sur oeste de su superficie. A causa de ello, durante la jornada de este jueves 1 de octubre se desarrolló un encuentro informativo en Las Trancas, comuna de Pinto, para entregar antecedentes sobre el comportamiento del complejo volcánico.

La instancia contó con la participación de vecinos, representantes locales, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y el municipio de Coihueco.

En la exposición también se informó que los antecedentes disponibles continúan bajo análisis y que, entre los escenarios que son evaluados por los equipos técnicos, no se descarta la eventual presencia de un nuevo cuerpo efusivo (lava o domo) asociado a la actividad reciente del complejo.

Plan de acción ante la actividad del volcán

Tras el encuentro, especialistas de Sernageomin iniciaron un despliegue en terreno para constatar distintos aspectos técnicos del volcán y complementar la información obtenida mediante los sistemas de vigilancia instrumental.

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó la importancia de mantener un vínculo directo con las comunidades cercanas, y señaló: "Esta jornada nos permitió explicar de manera clara qué estamos observando, responder inquietudes y acercar el trabajo técnico que realizamos diariamente para contribuir a una ciudadanía mejor informada".

Respecto del escenario actual, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo, entregó más detalles sobre los antecedentes registrados:

"Durante las últimas semanas hemos observado variaciones en algunos parámetros de monitoreo de Nevados de Chillán, compatibles con el actual escenario de alerta técnica amarilla. Nuestro trabajo es seguir de cerca esta evolución, analizar continuamente la información instrumental y comunicar oportunamente cualquier cambio relevante".

En ese sentido, el jefe de la Unidad de Emergencias de Sernageomin, Pedro Berríos, indicó que "estas instancias fortalecen el trabajo conjunto entre los organismos técnicos, SENAPRED, los municipios y las comunidades. Contar con información directa y comprensible permite conocer mejor el escenario vigente y estar preparados frente a eventuales cambios en la actividad del volcán".

Sernageomin ha informado que mantiene la vigilancia instrumental continua de Nevados de Chillán y la coordinación permanente con SENAPRED y las autoridades locales, con el propósito de entregar antecedentes técnicos oportunos para apoyar la gestión preventiva y mantener informada a la ciudadanía.