Complejo volcánico Nevados de Chillán registró nuevo pulso eruptivo: Columna de humo superó los 900 metros
27 sept. 2026 - 14:14 hrs.
Esta actividad se ha presentado principalmente en el cráter Nicanor, que muestra mayor sismicidad y emisión de gases. La alerta técnica amarilla se mantiene, con un perímetro de exclusión ampliado a 2 kilómetros para proteger a las personas.
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