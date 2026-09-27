Lo hicieron correr antes de dispararle: Esto es lo que se sabe del secuestro con homicidio de un adolescente de 16 años en Buin

27 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noticia policial en la Región Metropolitana es el asesinato de un adolescente de 16 años en la comuna de Buin, quien previamente habría sido secuestrado por un grupo de desconocidos que finalmente le dispararon hasta quitarle la vida en un sector aledaño a la autopista Acceso Sur a Santiago.

¿Qué se sabe del secuestro con homicidio en Buin?

El periodista policial de Meganoticias, Fernando Fabres, se trasladó hasta las cercanías del sector El Recurso, desde donde reportó los últimos antecedentes entregados por el Ministerio Público y la PDI respecto a este crimen que también dejó herido a un joven de 19 años.

De acuerdo a su relato, todo comenzó en la comuna de Puente Alto, en donde ambas víctimas se encontraban en una fiesta. Hasta allí llegó una camioneta con desconocidos, quienes subieron a los jóvenes al vehículo y los trasladaron hasta la altura del kilómetro 21 de la ruta antes mencionada.

"La camioneta habría llegado hasta este lugar, habrían bajado a estos jóvenes y con armamentos de fuego les habrían disparado, no sin antes amedrentarlos y amenazarlos de que corrieran. Estos dos jóvenes de 16 y 19 años intentan correr para salvaguardar sus vidas", explicó Fabres.

Lamentablemente, el adolescente de 16 años falleció por la gravedad de sus lesiones, mientras que su amigo de 19 pudo salir con vida al caer por una zanja a un costado de la ruta mientras intentaba huir de quienes les disparaban.

Luego de esto, el grupo de "a lo menos cinco sujetos que se movilizaban en esta camioneta" huyó del lugar y se encuentra hasta este momento en paradero desconocido.

Tras los hechos, el joven de 19 años fue llevado hasta un centro asistencial, en donde entregó su declaración de los macabros hechos ocurridos en la madrugada a personal de Carabineros, la Brigada de Homicidios de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

En cuanto a las posibles motivaciones del crimen, Fabres explicó que preliminarmente "las características apuntan a un posible ajuste de cuentas", razón por la cual la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH.

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