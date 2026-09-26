¡Juega Chile! La Roja salta a la cancha para enfrentar a Canadá y lo puedes seguir en vivo por las pantallas de Mega y MegaGo

¿Qué pasó?

La Selección Chilena vuelve a la cancha, esta vez ante Canadá, en lo que será el primero de los amistosos que tendrá La Roja durante su gira por Norteamérica.

El encuentro se disputará hoy sábado, desde las 20:15 horas de Chile, y podrás vivirlo en vivo por las pantallas de Mega y Mega Go, mientras que también podrás seguir el React por YouTube con los comentarios de Arturo Vidal.

La Roja inicia su camino para el Mundial de 2030

El duelo tendrá como escenario el BMO Field de Toronto, donde el equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará comenzar con el pie derecho esta nueva serie de compromisos internacionales, que marcarán el inicio del camino rumbo al Mundial de 2030.

Chile afrontará esta nueva etapa con varios jugadores que buscan tomar protagonismo en la Selección, con nombres como Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Darío Osorio, que asoman como pilares en el proceso.

El partido también será una nueva oportunidad para que Nicolás Córdova evalúe nuevas alternativas ante un rival de exigencia internacional, aunque en las últimas horas fue liberado de la convocatoria Benjamín Kuscevic por una lesión muscular que le impedirá disputar los próximos duelos del equipo.

Luego del encuentro ante Canadá, La Roja enfrentará a Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre) durante esta fecha FIFA, selecciones que también disputaron el último Mundial con destacadas participaciones. Ambos partidos con transmisión de Mega y MegaGo.

¿Dónde ver Chile vs. Canadá?

El partido será transmitido en vivo y en exclusiva por las pantallas de Mega, con un equipo conformado por los relatos de Claudio Palma y los comentarios de Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, además de Camila Romero, quien estará entregando información desde la cancha.

El encuentro también podrá seguirse a través de MegaGo, donde estará disponible en calidad 4K y con una alternativa de transmisión que contará con estadísticas avanzadas especializadas, incluyendo datos y momentos destacados del compromiso.

También podrás disfrutar en vivo del React que protagonizará el volante de Colo Colo e integrante de la destacada Generación Dorada de La Roja, Arturo Vidal.

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