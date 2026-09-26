¿Recuerdas la "profe Charito" de Romané? Actriz Andrea Freund reaparece en redes sociales y genera ola de comentarios

26 sept. 2026 - 17:39 hrs.

La televisión chilena guarda producciones que quedan grabadas en la memoria colectiva, y una de ellas es, sin duda, la teleserie Romané. A 26 años de su emisión, una de sus figuras más queridas volvió a estar en el centro de la atención tras participar en una iniciativa digital sobre la actuación nacional.

Se trata de Andrea Freund, recordada por interpretar a Rosario Gaete, la "profe Charito", quien reapareció en un registro publicado por la cuenta de Instagram de ChileActores en la sección "Personajes que dejan huella".

Un romance prohibido y el recuerdo del público

Durante la conversación, la actriz analizó la trascendencia de Romané dentro de las producciones dramáticas del país, y destacó el ambiente de trabajo del elenco durante las grabaciones en el norte de Chile y la particularidad de su papel en Mejillones.

"Mi personaje estaba medio aislado, en el sentido de que yo no pertenecía al mundo de los gitanos, sino que era la profesora del pueblo que, más encima, se enamora del gitano", recordó Freund sobre la historia de amor que tuvo su personaje con Mirko, interpretado por Pablo Schwarz.

Asimismo, la intérprete se tomó con humor el impacto que genera en la gente cuando la reconocen en la calle hoy en día, señalando entre risas las típicas observaciones que le hacen llegar sobre el paso del tiempo. De igual forma, aprovechó para agradecer las muestras de afecto: "Uno trabaja para ustedes, para el público, entonces el reconocimiento del público uno lo lleva en el corazón".

Su impacto en el cine y su presente alejada de la pantalla

Además de su paso por la pantalla chica, donde participó en ficciones como Champaña, Fuera de Control y Piel Canela, Freund rescató su trabajo en el cine nacional con la película 03:34 Terremoto en Chile, grabada en las zonas más afectadas por la catástrofe de 2010. La actriz catalogó dicho rodaje como un profundo aprendizaje humano al compartir con los habitantes de localidades como Dichato y Tomé.

Lejos de los sets de televisión, donde tuvo breves apariciones recientes, la profesional ha enfocado su carrera en el ámbito corporativo y comunicacional. Allí se desempeña como consultora y coach especializada en expresión corporal, manejo vocal y ergonomía para distintas organizaciones.

El registro no tardó en llenarse de mensajes por parte de los fanáticos en redes sociales, quienes recordaron el talento de la actriz.