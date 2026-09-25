"Ya no escribe ni lee": El duro testimonio de Juan José Gurruchaga por la compleja enfermedad de su hijo

25 sept. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un emotivo e íntimo testimonio entregó el actor y comunicador Juan José Gurruchaga, recordado por sus roles en producciones dramáticas como la juvenil "16", al abordar públicamente la difícil situación de salud que vive su hijo Juan Cruz, de 12 años.

El intérprete abordó la compleja condición durante su participación en "Código Púrpura", el podcast de la Liga Chilena contra la Epilepsia, espacio donde relató cómo la patología transformó la dinámica de todo su núcleo familiar.

Un retroceso progresivo y los primeros años de incertidumbre

Según explicó el intérprete, el diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, una variante severa y compleja de epilepsia, llegó cuando el niño tenía seis años. A partir de esa etapa, notaron cómo la patología afectaba las capacidades que el menor ya había desarrollado.

"Él leía, escribía y aquí comenzó el retroceso. Comenzó el deterioro cognitivo, o sea, hoy día él ya no escribe ni lee", reveló Gurruchaga sobre el avance lento del cuadro médico.

El actor reconoció que asimilar las proyecciones de la enfermedad implicó un periodo de profunda angustia personal e incertidumbre. "Los dos primeros años, momentos disruptivos muy agónicos donde el llanto no para, no para y no para, y donde ves que las palabras de uno no son eficaces", confesó, agregando que dicho desgaste terminó afectando su propio estado anímico: "Dejé de reír, yo también dejé de tener sentido del humor, dejé de tener muchas cosas, porque cuando se te apaga la luz, se apaga la luz en lo emocional también".

Aprendizaje y el rol de la familia

Pese al duro escenario, Gurruchaga quiso aprovechar la instancia para compartir un mensaje dirigido a los padres que atraviesan procesos de salud similares con sus hijos, instando a no buscar responsabilidades donde no las hay y a fortalecer la contención del círculo cercano.

"Primero que todo, no pierdan el tiempo en buscar un culpable porque no lo hay. Si no hay salud, no hay nada, y no tener miedo a pedir ayuda y a educar al entorno, que es lo que más te puede ayudar y dar una mejor calidad de vida", enfatizó durante la entrevista.

Asimismo, reflexionó sobre cómo este diagnóstico reestructuró por completo su escala de prioridades diarias, alejándolo de aspiraciones materiales: "Aprovecha todo lo que haya posible de tiempo para que sea algo que uno diga: ‘Este es el verdadero sentido de la vida’. No era comprarse una casa, cambiar el auto, comprarse un teléfono, tener la pinta. No, no era eso".

Ya al cierre de la conversación, el comunicador dedicó un sentido reconocimiento a su hijo mayor, de 13 años, destacando la resiliencia y empatía con la que ha acompañado a su hermano menor a lo largo de este proceso. "Quiero mandarle un saludo y un abrazo enorme a los hermanos que son capaces de postergarse y que tienen un grado de humanidad mayor (...) Ojalá la vida le siga dando esa luminosidad porque me ha ayudado muchísimo", concluyó.