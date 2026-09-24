"Ahora entiendo lo que está sucediendo": Sammis Reyes responde a rumores de infidelidad

24 sept. 2026 - 09:21 hrs.

Los rumores sobre una supuesta crisis entre Emilia Dides y Sammis Reyes comenzaron a circular durante este miércoles y rápidamente apuntaron a una posible infidelidad del deportista. Ante los comentarios, ambos utilizaron sus redes sociales para referirse a la situación.

La ex Miss Universo Chile compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Reyes, acompañada de un mensaje dirigido al deportista: “Si de algo estoy segura, pero sobre todo tranquila, es que dentro de tu corazón no hay maldad. Love you”, escribió Emilia.

Más tarde, Sammis Reyes también publicó un mensaje en sus historias, donde hizo referencia a su pareja y a su hija. “Dios por favor protege a mi mujer y a mi hija de todo esto. Yo puedo soportar cualquier obstáculo que pongas en mi camino, pero por favor no dejes que nada le pase a mi familia”, expresó.

Sammis Reyes se refirió directamente a las acusaciones

Sin embargo, este jueves el deportista volvió a utilizar sus redes sociales para abordar directamente los comentarios que surgieron en su contra.

Reyes aseguró que, a raíz del rumor de infidelidad, recibió una serie de ataques y amenazas. “Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas, incluyendo amenazas de muerte, gracias a un rumor falso que se divulgó en TV”, afirmó.

“Esta es la segunda ocasión en menos de un mes donde mi reputación se ve dañada por otra mentira que se inventa de mí”, escribió.

“Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro con una persona que está siendo utilizada como un peón (esta persona nunca fue al evento de lanzamiento de mi libro). Ahora inventaron que fui infiel. Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación... ¿Por qué? Saquen sus propias conclusiones...”, señaló.

“Tengo testigos”

En la parte final de su publicación, Reyes afirmó que había advertido anteriormente que podía enfrentar una situación de este tipo y aseguró contar con personas que podrían respaldar su versión.

“Hace tiempo les dije que esto iba a pasar. Tengo testigos”, sostuvo.

Finalmente, el deportista sostuvo que “ahora entiendo realmente lo que está sucediendo”.

"¿Por qué no quieren que los que realmente venimos de abajo sientan que REALMENTE es posible tener una mejor vida? ¿Por qué prefieren que estemos distraídos con morbo y ‘entretenimiento’ vacío? ¿Por qué la economía de la TV se mueve en base a cahuines, morbo, desinformación y personas dispuestas a destruir la vida de otros por intereses propios? ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para retener nuestra atención?", cuestionó.

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