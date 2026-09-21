La publicación de Sammis Reyes en medio de rumores de quiebre con Emilia Dides

21 sept. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Los rumores apuntan a que la cantante y modelo Emilia Dides y Sammis Reyes estarían distanciados. Así lo detalló la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien afirmó en un reel de Instagram que la pareja efectivamente estaría distanciada y atravesaría una “especie de crisis”.

Sin embargo, la comunicadora dijo que no era “tajante” con su afirmación, dado que en ocasiones esas situaciones son cambiantes y de un momento a otro ocurre una reconciliación, pues “en parejas nunca se sabe”.

Además, detalló la dinámica que ha tenido la pareja durante las últimas semanas: “El fin de semana pasado ella estuvo sola con su hija en un departamento en Reñaca, este fin de semana de 18 tampoco lo pasaron juntos”.

Sammis Reyes sale al paso

En medio de este escenario lleno de especulaciones, el propio deportista buscó desmentir los dichos de la periodista, al compartir una historia en su cuenta de Instagram donde se ve abrazado a Emilia Dides, acompañada de un texto que dice “Te amo @emiladides”.

No obstante, la cantante no reposteó dicha imagen en su propia cuenta de redes sociales, lo que aumentó aún más los rumores que han rodeado a la pareja durante los últimos días.

Instagram @sammisreyes

Sin respuesta de Emilia

Además, el 18 de septiembre, la propia Emilia publicó un mensaje de Fiestas Patrias. El deportista y empresario comentó la publicación con un “Feliz 18, mi amor, te amo”, pero no recibió respuesta ni en los comentarios ni con un “me gusta”, acción que sí realizó Dides en otras interacciones en la publicación.

Finalmente, las especulaciones continuarán rondando a la pareja hasta que alguno de los dos aclare la situación o vuelvan a ser vistos juntos de manera pública. Es importante recordar que este año la pareja tuvo una hija, que hoy tiene más de 7 meses.

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