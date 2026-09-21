Nico Solabarrieta aclara qué pasó con la argentina que quedó viviendo en su casa

21 sept. 2026 - 11:41 hrs.

Nico Solabarrieta romperá esta noche el silencio sobre uno de los temas más comentados desde su ingreso a Volverías con tu ex? 2: la llegada a Chile de una mujer argentina, identificada por el propio programa como Camila Vidoni, y su prolongada estadía en el departamento del exfutbolista justo cuando él se encerraba en el reality de Mega.

La aclaración se producirá en el capítulo del lunes 21 de septiembre, en una conversación conducida por Julio César Rodríguez, y en presencia de su expareja dentro del programa, la influencer Valentina Torres, conocida como Guarén. Según el adelanto difundido por Mega, Nico dará todos los detalles sobre cómo se conocieron, qué grado de vínculo tenían y por qué la joven terminó quedándose días después de que él ya no estaba en el lugar.

La confesión llega en un momento delicado para la relación entre el exfutbolista y Guarén, que evalúan en la casa la posibilidad de retomar el vínculo tras las dinámicas del reality.

La versión de Nico: una visita, una urgencia dental y dos o tres días extra

En su explicación, Solabarrieta dividirá la historia en dos tramos. El primero, el momento previo a su encierro: "Ella me fue a visitar, antes de que yo ingresara", explicará el exfutbolista, según la transcripción del adelanto.

El exfutbolista sostendrá que desde el inicio existió transparencia respecto de su participación en el reality: "Cuando yo la conozco, ella desde el primer día supo que yo tenía esta oportunidad y que no iba a cambiar". Luego, según su relato, ambos siguieron conociéndose y hubo un vínculo sentimental incipiente, aunque él aclarará que nunca fueron pareja formal.

El punto que gatilló las especulaciones fue el segundo tramo. Vidoni tenía pasaje de regreso a Argentina para los mismos días en que él debía ingresar a la casa, pero un imprevisto médico cambió los planes. "Ella tuvo una urgencia dental", contará Nico, precisando que se trataba de unas placas dentales tras un diagnóstico específico.

Por qué la joven se quedó en el departamento

La decisión que Nico tomó antes de encerrarse en el reality es el centro de su explicación. Según su relato, ofreció a la joven que utilizara su departamento mientras resolvía el tema médico en Chile, un país donde ella no conocía a más personas.

"Le dije 'te puedes quedar los días que necesites para resolver'", detallará el exfutbolista en el capítulo, subrayando que la decisión respondió a la afinidad que mantenía con la joven en ese momento. Según sus cálculos, la estadía se extendió por dos o tres días adicionales a los originalmente previstos, y luego ella regresó a Argentina.

Solabarrieta también intentará explicar por qué no había abordado antes el tema con Guarén: "Yo no sentía ninguna necesidad de tener que contarle un ámbito personal de mi vida cuando no éramos pareja". Aclarará que sólo dio la explicación cuando su expareja consultó directamente tras un rumor que circulaba en el grupo de amigas.

La reacción de Guarén: "Le pregunté y me lo dijo y le creo"

La respuesta de Valentina Torres a la aclaración será uno de los momentos clave de la escena. En una actividad conducida por Oriana Marzoli, Guarén pasará al frente junto a Solabarrieta para abordar el estado actual del vínculo.

El exfutbolista dejará entrever que la puerta a una segunda oportunidad no está cerrada: "Es muy difícil predecir si vamos a volver a estar juntos, pero sí creo que acá puede partir el comienzo de una segunda oportunidad para nosotros", señalará en el adelanto. La influencer se sumará a la posibilidad, aunque sin comprometerse en un plazo determinado.

Respecto de la historia con la joven argentina, Guarén sintetizará su postura con una frase breve: "Le pregunté y me lo dijo y le creo", cerrará la discusión sobre un tema que se había instalado como una sombra en la relación desde el inicio del reality.

Un capítulo cargado de conflictos: la escena que abre la noche

La aclaración de Solabarrieta se producirá en un capítulo que también será marcado por un fuerte enfrentamiento en otra zona de la casa. Faloon Larraguibel protagonizará una acalorada discusión con Camila Nash y Estefi Marquis por un vaporizador que la exchica Yingo extravió y que apareció bajo la almohada de Nash.

El episodio se enmarca en una semana intensa del reality, con reincorporaciones, salidas y confrontaciones cruzadas entre varias parejas de la convivencia. La aparición de la influencer española Oriana Marzoli en las actividades del grupo también ha aportado nuevos ejes al desarrollo del programa en los últimos capítulos.

Solabarrieta, hijo del periodista deportivo Fernando Solabarrieta y de la exanimadora Ivette Vergara, ingresó al programa junto a Guarén con la intención de resolver un vínculo interrumpido antes del encierro. La explicación pública sobre la joven argentina se convierte, así, en un intento del exfutbolista por despejar la principal duda que rodeaba su ingreso.

Cuándo se emite y dónde verlo

Volverías con tu ex? 2 se emite de lunes a jueves por la señal de Mega, después de la teleserie Reunión de Superados. Los capítulos completos están disponibles con posterioridad en Mega Go y Disney+, y el plan Full de Mega Go ofrece los episodios con anticipación respecto de la emisión abierta.

La resolución del pasaje entre Nico Solabarrieta y Valentina Torres, y el impacto que tendrá la aclaración sobre la joven argentina en el desarrollo posterior del reality, quedará en pantalla esta noche. La duda sobre si la pareja retomará su vínculo dentro del programa se mantiene abierta hasta el próximo capítulo de la semana.

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