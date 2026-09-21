Detienen a cantante urbano por presuntas amenazas de muerte y delito sexual en Coquimbo: Le incautaron pistolas y municiones

21 sept. 2026 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un cantante urbano fue detenido por personal del O.S.9 de Carabineros en Coquimbo, en el marco de una investigación por presuntas amenazas de muerte, delito de carácter sexual e infracciones a la Ley de Control de Armas.

El teniente Felipe Cortés Aburto, del Departamento O.S.9, explicó que el procedimiento se concretó durante el despliegue preventivo por Fiestas Patrias y La Pampilla.

“Esta persona se prestaba junto a su grupo familiar a concurrir a la Pampilla, sin embargo la inteligencia investigativa logró establecer que se desempeñaba como cantante urbano y además mantenía en su poder diversas armas de fuego, logrando incautar dos pistolas, una de ellas con encargo por robo, además de cartucho balístico y equipo táctico”, detalló la autoridad policial.

Una investigación que inició tras una denuncia por amenazas

El imputado de iniciales O.A.P.T. fue detenido a pocas cuadras del acceso principal a La Pampilla, cuando se encontraba junto a su grupo familiar y se aprestaba a concurrir a las actividades de celebración.

La investigación se inició tras una denuncia por el cobro abusivo de un préstamo informal. La víctima habría recibido $800.000 en diciembre de 2024, deuda que posteriormente habría aumentado hasta los $5 millones. Ante la imposibilidad de pagar, habría comenzado a recibir amenazas de muerte.

En julio de 2025, el imputado habría acudido al domicilio de la víctima, donde presuntamente habría cometido un delito de carácter sexual y luego la habría amenazado para evitar que denunciara. En noviembre del mismo año, habría regresado al inmueble y reiterado las amenazas.

Una de estas diligencias permitió obtener antecedentes sobre la eventual tenencia de armas, luego de que el investigado solicitara a otro individuo la entrega de “las pistolas” y mencionara durante la conversación a personas a las que denominaba “sicarios”.

Cantante urbano quedó en prisión preventiva

Durante el operativo, realizado el pasado 16 de septiembre con apoyo del GOPE, los funcionarios incautaron dos armas tipo pistola, ambas calibre 9 milímetros. En la vivienda también fueron hallados 33 cartuchos calibre 9 mm sin percutir, un chaleco táctico porta placas, dos placas metálicas dimensionadas y dos musleras tácticas.

Una de las armas mantenía un encargo vigente por robo desde 2020, mientras que el detenido no registraba armas de fuego inscritas a su nombre.

El imputado fue formalizado y el tribunal decretó su prisión preventiva, en el marco de la investigación por amenazas, un delito de carácter sexual y eventuales infracciones a la Ley de Control de Armas.